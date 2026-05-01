Ηράκλειο: Η στιγμή που νεαροί απειλούν πορτιέρη με όπλα - Θαμώνας τους πήρε στο κυνήγι με μαγκούρα

Σύμφωνα με το βίντεο, ο πορτιέρης του καταστήματος αρνήθηκε την είσοδο στους τρεις νεαρούς, με αποτέλεσμα εκείνοι να αποχωρήσουν προσωρινά από το σημείο.

Λίγο αργότερα, οι ίδιοι επιβιβάστηκαν στο όχημά τους και σύμφωνα με τις πληροφορίες, επέστρεψαν στο μπαρ έχοντας μαζί τους κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου.

Στο υλικό του cretalive.gr καταγράφονται να κινούνται απειλητικά προς το σημείο.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται η στιγμή της έντασης με θαμώνα του καταστήματος, ο οποίος βγαίνει κρατώντας μαγκούρα και σηκώνει το χέρι του προσπαθώντας να τους απομακρύνει, ενώ η κατάσταση κλιμακώνεται.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκε ο πορτιέρης του καταστήματος, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, που εξετάζουν το οπτικό υλικό για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Πώς έγινε το επεισόδιο

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, τρεις άνδρες προσπάθησαν να μπουν στο μπαρ αλλά ο πορτιέρης δεν τους επέτρεψε την είσοδο. Οι τρεις έφυγαν προσωρινά, επέστρεψαν όμως λίγο αργότερα κρατώντας μαχαίρια.

Ακολούθησε επίθεση, κατά την οποία ο πορτιέρης δέχτηκε μαχαιριά στο μηρό, με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή. Ο τραυματίας και θαμώνες του καταστήματος άρχισαν να τους καταδιώκουν, με το ΙΧ των δραστών να κινείται ακόμη και ανάποδα στη Λεωφόρο Ιωνίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξε και δεύτερο επεισόδιο, ενώ κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το όχημα των δραστών συγκρούστηκε με σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.