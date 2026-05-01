Global Sumud Flotilla: Στο Ηράκλειο με αρματαγωγό μεταφέρονται οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής η επιχείρηση των ελληνικών αρχών για τη μεταφορά στην Κρήτη των περίπου 175 ακτιβιστών του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», που είχε προορισμό τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οι επιβαίνοντες, άνδρες και γυναίκες από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και Έλληνες, μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού στον Αθερινόλακκο, όπου τους περίμεναν λεωφορεία για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, τελικός προορισμός τους είναι το Ηράκλειο, όπου θα φιλοξενηθούν προσωρινά, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους.

Eurokinissi

Eurokinissi

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιων υπηρεσιών, υπό συνεχή συντονισμό.