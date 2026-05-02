Τουρκικές αιχμές για παθητική στάση της Ελλάδας σχετικά με τον στόλο που πήγαινε στη Γάζα

Αιχμηρή ήταν η αντίδραση πηγών του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απέναντι στην Ελλάδα, με αφορμή την πρόσφατη επιχείρηση του Ισραήλ κατά του στολίσκου Σουμούντ ανοιχτά της Κρήτης.



Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο Anka, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας υποστήριξαν ότι η στάση της Ελλάδας στο συγκεκριμένο συμβάν ήταν «παθητική», τονίζοντας πως αυτό «δείχνει ότι αγνοεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις».



Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η Ελλάδα όφειλε να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο, δεδομένου ότι το περιστατικό σημειώθηκε εντός της περιοχής ευθύνης της, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.



Η τουρκική πλευρά, μέσω των ίδιων κύκλων, επανέλαβε τη θέση της περί ανάγκης τήρησης των διεθνών κανόνων και της συνεργασίας για τη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Αθήνα για τον τρόπο αντίδρασής της.



Αναλυτικά οι πηγές του υπουργείου Άμυνας αναφέρουν τα εξής: Οι πολιτικές του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Δένδια δημιουργούν διαμάχη σχετικά με τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας .



Η παθητική στάση της Ελλάδας απέναντι σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα εντός της δικής της περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης καταδεικνύει την αδιαφορία της για τις διεθνείς υποχρεώσεις. Αυτή η στάση επικρίνεται από την ελληνική κοινή γνώμη ως αρνητική για την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και ως αποδυναμωτική για τους ισχυρισμούς της Ελλάδας σχετικά με τη θαλάσσια δικαιοδοσία σε διεθνές επίπεδο.