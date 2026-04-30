Στην Ελλάδα θα αποβιβαστούν οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας, σύμφωνα με το Ισραήλ

Στην Ελλάδα θα αποβιβαστούν οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας που αναχαίτισαν τη νύχτα της Τετάρτης 29 Απριλίου οι ισραηλινές δυνάμεις από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού, ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας παράλληλα τη χώρα μας για τη συνδρομή της.

«Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς» τονίζει ο Γκίντεον Σάαρ.

So far, Israel - through the IDF - has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

Ολόκληρη η δήλωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ

«Έως στιγμής, το Ισραήλ, μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς.

Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες.

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

Καλούμε όλους όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα - να το πράξει μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), το οποίο δημοσίευσε επίσης μια δήλωση για το θέμα σήμερα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα».