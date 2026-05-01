ΥΠΕΞ: Στην Κρήτη 176 συμμετέχοντες του «Global Sumud Flotilla» - 31 άτομα για πρώτες βοήθειες

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, σήμερα το πρωί 176 πολίτες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη.

Από αυτούς, 31 άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Σητείας για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρηση των συμμετεχόντων από τη χώρα, με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών.

Η διαδικασία εξελίσσεται σε συνεργασία με τις διπλωματικές αποστολές των εμπλεκόμενων χωρών.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης.

Παράλληλα, υπήρξε συνεχής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα, καθώς και με αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους του άλλων χωρών, οι οποίοι – σύμφωνα με την ανακοίνωση – ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την άμεση ανταπόκριση και τη διαχείριση της υπόθεσης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελληνική Πολιτεία, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, ανέλαβε την υποδοχή των συμμετεχόντων με υπευθυνότητα, με αποκλειστικό στόχο την ασφάλεια και την προστασία τους.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Σητείας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα.



Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής.



Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους».