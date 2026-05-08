Λευκάδα: Οι Ένοπλες Δυνάμεις στις έρευνες για το μυστηριώδες drone

Τις έρευνες του Λιμενικού Σώματος για την υπόθεση με το Μη Επανδρωμένο Θαλάσσιο Σκάφος (USV) που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα αναμένεται να συνδράμουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από την προέλευσή του και τη χρήση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το USV αναμένεται σήμερα να μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις στην Αττική όπου θα υποβληθεί σε εξονυχιστικό τεχνικό έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Βασικός στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για ουκρανικής προέλευσης Μη Επανδρωμένο Θαλάσσιο Σκάφος, παρόμοιο με εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον πόλεμο της Ουκρανίας για επιθέσεις εναντίον πλοίων ρωσικών συμφερόντων.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το USV να μεταφέρθηκε από «μητρικό» πλοίο πριν καταλήξει στη Λευκάδα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα σενάριο. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη και η πιθανότητα να χρησιμοποιούνταν από κυκλώματα λαθρεμπορίου ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.