Λευκάδα: ΕΥΠ και Ένοπλες Δυνάμεις στην έρευνα για την προέλευση του drονε καμικάζι με εκρηκτικά

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα αναλάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, να διερευνήσουν την υπόθεση με το Μη Επανδρωμένο Θαλάσσιο Σκάφος (USV) που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα και φέρεται να ήταν φορτωμένο με περίπου 300 κιλά εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το USV αναμένεται να μεταφερθεί άμεσα σε εγκαταστάσεις στην Αττική όπου θα υποβληθεί σε εξονυχιστικό τεχνικό έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Στις αρμόδιες Αρχές έχει σημάνει συναγερμός και η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς το σκάφος εξετάζεται ως πιθανώς επιχειρησιακό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο η προέλευσή του όσο και ο τρόπος με τον οποίο κατέληξε στο Ιόνιο.

Βασικός στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για ουκρανικής προέλευσης Μη Επανδρωμένο Θαλάσσιο Σκάφος, παρόμοιο με εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον πόλεμο της Ουκρανίας για επιθέσεις εναντίον πλοίων ρωσικών συμφερόντων.



Παράλληλα, ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι το USV να μεταφέρθηκε στην περιοχή από «μητρικό» πλοίο πριν καταλήξει στη Λευκάδα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα σενάριο σχετικά με τη διαδρομή και την προέλευσή του.



Στο μικροσκόπιο των ερευνών φέρεται να βρίσκεται ακόμη και η πιθανότητα το Μη επανδρωμένο Σκάφος να συνδέεται με κυκλώματα λαθρεμπορίου ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κάθε πιθανή διαδρομή και χρήση του.

«Ήταν έτοιμο να εκπυρσοκροτήσει»

Μιλώντας στον FLASH και την Αθανασία Ανεζάκη, ο Ναύαρχος ε.α. του Λιμενικού Σώματος και πρώην Διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας, Νικόλαος Σπανός, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και επιχειρησιακά έτοιμο μη επανδρωμένο σκάφος.

Όπως ανέφερε, το drone φέρεται να διέθετε περισσότερους από έναν μηχανισμούς πυροδότησης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιτυχούς ενεργοποίησης. Παράλληλα, η ύπαρξη διακοπτών “safe” και “unsafe” υποδηλώνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι το σύστημα μπορούσε να μεταβεί άμεσα από κατάσταση ασφαλείας σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι οι διακόπτες βρίσκονταν στη θέση “unsafe”, κάτι που σημαίνει ότι το σκάφος φέρεται να ήταν έτοιμο για ενεργοποίηση και πιθανή έκρηξη.

«Είναι μεγάλο σκάφος. Έχει τέσσερα δοχεία εκπυρσοκροτητών. Φέρεται να είχε μέσα πυρομαχικά, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον 300 κιλών. Κάθε δοχείο έχει διακόπτη safe και unsafe. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν στο unsafe, δηλαδή έτοιμο να εκπυρσοκροτήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σπανός.