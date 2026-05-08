«Το προλάβαμε πριν πέσει στο λιμάνι»: Τι λένε οι ψαράδες που βρήκαν το μυστηριώδες drone στη Λευκάδα

Συναγερμός στο ελληνικό Πεντάγωνο σήμανε ο εντοπισμός ενός drone φορτωμένου με εκρηκτικά σε σπηλιά της Λευκάδας, το βράδυ της Πέμπτης (7/5).

Το μυστηριώδες drone, το οποίο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κρικέλα για τον FLASH, πιθανολογείται ότι είναι ουκρανικής προέλευσης, εμπεριείχε περίπου 300 κιλά εκρηκτικών, γεγονός που το καθιστούσε εξαιρετικά επικίνδυνο.

Οι ψαράδες που εντόπισαν το Μη Επανδρωμένο Θαλάσσιο Σκάφος (USV) υποστήριξαν ότι υπήρξε άμεσος κίνδυνος να πέσει πάνω σε σκάφη σε λιμάνι της περιοχής.

«Εντοπίζουμε το σκάφος αυτό, ένα μαύρο πράγμα, κλειστό τελείως. Απάνω είχε κάτι σαν δορυφόρο μικρό, δύο μικρά ηλιακά πάνελ και τρεις κεραίες μπροστά. Ήταν ακριβώς στον κάβο Δουκάτο. Η πλώρη του είχε μπει σε μια μικρή σχισμή», δήλωσε ο Δημήτρης Ζόγκος, ψαράς στη Λευκάδα, μιλώντας στο STAR. «Η μηχανή δούλευε», είπε.

«Αυτό γύρισε και ξύστηκε στο μώλο. Άνοιξα στροφές στο καϊκι και το προλάβαμε», δήλωσε άλλος ψαράς.

Τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο drone εξουδετερώθηκαν, περισυνελέγη από τις Ένοπλες Δυνάμεις και μεταφέρθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας όπου και φυλάσσεται.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Στις αρμόδιες Αρχές έχει σημάνει συναγερμός και η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη σοβαρότητα, καθώς το σκάφος εξετάζεται ως πιθανώς επιχειρησιακό, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο η προέλευσή του όσο και ο τρόπος με τον οποίο κατέληξε στο Ιόνιο.

Βασικός στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για ουκρανικής προέλευσης Μη Επανδρωμένο Θαλάσσιο Σκάφος, παρόμοιο με εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον πόλεμο της Ουκρανίας για επιθέσεις εναντίον πλοίων ρωσικών συμφερόντων.



Παράλληλα, ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι το USV να μεταφέρθηκε στην περιοχή από «μητρικό» πλοίο πριν καταλήξει στη Λευκάδα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένα σενάριο σχετικά με τη διαδρομή και την προέλευσή του.



Στο μικροσκόπιο των ερευνών φέρεται να βρίσκεται ακόμη και η πιθανότητα το Μη επανδρωμένο Σκάφος να συνδέεται με κυκλώματα λαθρεμπορίου ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, με τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν κάθε πιθανή διαδρομή και χρήση του.

«Ήταν έτοιμο να εκπυρσοκροτήσει»

Μιλώντας στον FLASH και την Αθανασία Ανεζάκη, ο Ναύαρχος ε.α. του Λιμενικού Σώματος και πρώην Διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας, Νικόλαος Σπανός, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και επιχειρησιακά έτοιμο μη επανδρωμένο σκάφος.

Όπως ανέφερε, το drone φέρεται να διέθετε περισσότερους από έναν μηχανισμούς πυροδότησης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιτυχούς ενεργοποίησης. Παράλληλα, η ύπαρξη διακοπτών “safe” και “unsafe” υποδηλώνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι το σύστημα μπορούσε να μεταβεί άμεσα από κατάσταση ασφαλείας σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι οι διακόπτες βρίσκονταν στη θέση “unsafe”, κάτι που σημαίνει ότι το σκάφος φέρεται να ήταν έτοιμο για ενεργοποίηση και πιθανή έκρηξη.

«Είναι μεγάλο σκάφος. Έχει τέσσερα δοχεία εκπυρσοκροτητών. Φέρεται να είχε μέσα πυρομαχικά, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον 300 κιλών. Κάθε δοχείο έχει διακόπτη safe και unsafe. Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν στο unsafe, δηλαδή έτοιμο να εκπυρσοκροτήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σπανός.

Καραϊωσηφίδης: «Σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο έχουν βρεθεί τέτοια σκάφη στις ακτές»

Ο Φαίδων Καραϊωσιφίδης, ειδικός σε θέματα αεροναυτιλίας και άμυνας, είπε πως έχουν βρεθεί τέτοια σκάφη σχεδόν σε όλη τη Μοσόγειο. «Έχουμε πολλά περιστατικά επιθέσεων σε πλοία, εμπορικά, σχεδόν σε όλη τη Μεσόγειο. Φυσικά η Μαύρη Θάλασσα είναι το πεδίο δράσης αυτών των πλοίων, όπου τέτοια σκάφη έχουν εκβραστεί σε πολλές εχθές. Έχουν βρεθεί στη Βουλγαρία, έχουν βρεθεί στη Ρουμανία. Πρόσφατα, πριν από κανένα μήνα, είχε βρεθεί ένα ακριβώς ίδιο στις τουρκικές ακτές και, να θυμίσω, είχε περάσει τότε σχετικά απαρατήρητο ότι στο τέλος Μαρτίου ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο, το οποίο ήταν αυτό που ονομάζεται του "σκιώδη στόλου", δηλαδή αυτό που παραβιάζει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στην Ρωσία, είχε δεχτεί επίθεση», ανέφερε μιλώντας στο Action 24.

Διεθνή μέσα για το drone της Λευκάδας

Το βρετανικό BBC παρουσιάζει αναλυτικά το χρονικό της ανακάλυψης, επισημαίνοντας ότι το σκάφος φέρει χαρακτηριστικά ουκρανικής κατασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις σύνδεσης με τις εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το θαλάσσιο drone, συνεχίζει το BBC, πιθανόν να σχετίζεται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις.

Σε ανάλογο μήκος κύματος και το Kyiv Post, που επισημάνει ότι από το σκάφος αφαιρέθηκαν τρεις πυροκροτητές. Επίσης, μεταφέρει τα σενάρια, μεταξύ των οποίων και αυτό του λαθρεμπορίου. Δεν λείπει και η αναφορά στον «σκιώδη στόλο».