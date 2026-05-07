Συναγερμός στη Λευκάδα με θαλάσσιο drone: Σκάφος-φάντασμα εντοπίστηκε σε σπηλιά

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν οι Αρχές μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου drone υψηλής τεχνολογίας σε θαλάσσια σπηλιά κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, στη Λευκάδα.



Το μαύρο, μη επανδρωμένο σκάφος εντόπισε ψαράς της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό Σώμα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το σκάφος βρέθηκε με τη μηχανή σε λειτουργία και χωρίς να υπάρχει κάποιο πλήρωμα στο εσωτερικό του, γεγονός που προκάλεσε έντονη κινητοποίηση των Αρχών.



Το «σκάφος-φάντασμα» περισυνελέγη από το Λιμενικό και αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό, στον Αστακό, προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερώς.



Κατά πληροφορίες, το θαλάσσιο drone φέρεται να είναι ουκρανικής προέλευσης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο να φέρει οπλισμό ή εκρηκτικά.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να το μεταφέρουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τεχνικό έλεγχο. Εφόσον διαπιστωθεί ότι μεταφέρει εκρηκτικό φορτίο, ειδικά κλιμάκια θα προχωρήσουν σε ελεγχόμενη εξουδετέρωση. Σε διαφορετική περίπτωση, το drone θα κατασχεθεί για περαιτέρω διερεύνηση και ανάλυση.