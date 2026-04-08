Δένδιας: Τετραπλασιασμός παραγωγής των drones και νέο δόγμα αποτροπής

Σημαντική αύξηση στην ετήσια παραγωγή drones για τις Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές ο Νίκος Δένδιας.



Όπως σημείωσε, η παραγωγή από περίπου 1.000 ετησίως αυξήθηκε σε 4.000 νέα dronesκαι αναμένεται να συνεχιστεί με γεωμετρική πρόοδο, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας



Παράλληλα, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο βήμα της Ατζέντας 2030, αναφέρθηκε στη δημιουργία δύο νέων γραμμών παραγωγής, μία στην Αθήνα και μία στην Ξάνθη, αλλά και στην εισαγωγή στις Ένοπλες Δυνάμεις δύο κινητών μονάδων παραγωγής drones μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωσης. Οι μονάδες αυτές σχεδιάζεται σε πρώτη φάση να συνοδεύουν τους μεγάλους σχηματισμούς και στο μέλλον κάθε ελληνική ταξιαρχία, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία και ταχύτητα στην κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, καθώς κάθε ταξιαρχία θα μπορεί να παράγει και να επισκευάζει drones επιτόπου.



«Η πατρίδα μας για να μπορέσει να έχει μια αξιόπιστη δύναμη αποτροπής σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον, που υποχωρεί το δίκαιο και σχεδόν μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες δυνατότητες», κατέληξε ο υπουργός ΕΘνικής Άμυνας.

Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα εκ νέου σήμερα το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές, όπου διαπίστωσα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης.



Εδώ, όπως και… pic.twitter.com/n1gMouoM5y — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 8, 2026