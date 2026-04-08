Κόσμος Τουρκία Ελληνοτουρκικά Κύπρος Κυπριακό Χουλουσί Ακάρ Πάσχα Ψευδοκράτος

Προκλητική ανάρτηση Ακάρ: «Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα στην Κύπρο… θα ζήσουν το τελευταίο τους»

Δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε προκλητικές δηλώσεις καθώς, μόλις στις 2 Απριλίου είχε επαναλάβει τη θέση ότι η ύπαρξη «δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών» στο νησί αποτελεί, κατά την άποψή του, τη μόνη «αναπόφευκτη εξέλιξη».

Χουλούσι Ακάρ/Φωτ. αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ
Χουλούσι Ακάρ/Φωτ. αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ
Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ, ενόψει του Πάσχα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ πέρασε ευθέως σε απειλές, γράφοντας πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανεβάζοντας επικίνδυνα τους τόνους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε προκλητικές δηλώσεις καθώς, μόλις στις 2 Απριλίου είχε επαναλάβει τη θέση ότι η ύπαρξη «δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών» στο νησί αποτελεί, κατά την άποψή του, τη μόνη «αναπόφευκτη εξέλιξη».

Κόσμος Τουρκία Ελληνοτουρκικά Κύπρος Κυπριακό Χουλουσί Ακάρ Πάσχα Ψευδοκράτος

