Προκλητική ανάρτηση Ακάρ: «Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα στην Κύπρο… θα ζήσουν το τελευταίο τους»
Δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε προκλητικές δηλώσεις καθώς, μόλις στις 2 Απριλίου είχε επαναλάβει τη θέση ότι η ύπαρξη «δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών» στο νησί αποτελεί, κατά την άποψή του, τη μόνη «αναπόφευκτη εξέλιξη».
Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ, ενόψει του Πάσχα.
Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ πέρασε ευθέως σε απειλές, γράφοντας πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανεβάζοντας επικίνδυνα τους τόνους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε προκλητικές δηλώσεις καθώς, μόλις στις 2 Απριλίου είχε επαναλάβει τη θέση ότι η ύπαρξη «δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών» στο νησί αποτελεί, κατά την άποψή του, τη μόνη «αναπόφευκτη εξέλιξη».