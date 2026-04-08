Προκλητική ανάρτηση Ακάρ: «Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα στην Κύπρο… θα ζήσουν το τελευταίο τους»

Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και νυν Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Χουλουσί Ακάρ, ενόψει του Πάσχα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Ακάρ πέρασε ευθέως σε απειλές, γράφοντας πως «στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανεβάζοντας επικίνδυνα τους τόνους.

Kıbrıs Türkü’nün vatanında,

Paskalya hayali kuranlar…



Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx — Hulusi AKAR (@hulusiakarmedya) April 7, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που προχωρά σε προκλητικές δηλώσεις καθώς, μόλις στις 2 Απριλίου είχε επαναλάβει τη θέση ότι η ύπαρξη «δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών» στο νησί αποτελεί, κατά την άποψή του, τη μόνη «αναπόφευκτη εξέλιξη».