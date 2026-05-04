Στη Βουλή η σύμβαση με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά - Νέο εξοπλιστικό πακέτο για το Πολεμικό Ναυτικό

Την Τρίτη 5/5/2026, η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων θα ενημερωθεί και θα διατυπώσει γνώμη σχετικά με την κατακύρωση της σύμβασης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ύψους 19 εκατ. ευρώ. Με τη σύμβαση αυτή τα Ναυπηγεία αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόκειται για ακόμη μία σύμβαση που εντάσσεται στην υλοποίηση της οδηγίας του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για την κατ’ ελάχιστον συμμετοχή κατά 25% του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Ειδική Διαρκής Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων θα ενημερωθεί επίσης, μεταξύ άλλων, σχετικά με την Εφαρμοστική Συμφωνία η οποία περιγράφει τη διαδικασία πρόσκτησης δύο (2) Φρεγατών FREMM - IT (κλάσης Bergamini) από το Πολεμικό Ναυτικό της Ιταλίας, με τη δυνατότητα πρόσκτησης άλλων δύο (2). Η Εφαρμοστική Συμφωνία προβλέπει ακόμη την ανάληψη των εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των Φρεγατών FREMM από Ναυπηγεία της χώρας μας.