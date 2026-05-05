Επιτροπή Εξοπλιστικών: «Πράσινο φως» για την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ

Εγκρίθηκε από την επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής η αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ μέσω των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (σύμβαση ύψους 19 εκατ. ευρώ) τα οποία και αναλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών.



Η σύμβαση έτυχε διακομματικής αποδοχής, καθώς τη στήριξαν - εκτός της ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ καταψήφισε και η ΝΙΚΗ δήλωσε «παρών».



Με ευρύτατη πλειοψηφία και με τη στήριξη και της αντιπολίτευσης «πέρασαν» και τρία ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα, μεταξύ άλλων για την υποστήριξη μεταπτυχιακών και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα μέλη της επιτροπής Εξοπλιστικών, κατά την τρίωρη κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ενημερώθηκαν και για το προσχέδιο της εφαρμοστικής συμφωνίας για την πρόσκτηση δυο φρεγατών κλάσης Bergamini /FREMM από το Ιταλικό Ναυτικό, με δυνατότητα απόκτησης άλλων δύο.