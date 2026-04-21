Το όχημα του Πάπα Φραγκίσκου που είχε μετατραπεί σε παιδιατρική κλινική δεν έφτασε ποτέ στη Γάζα

Στην πρώτη επέτειο του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου, μία από τις τελευταίες επιθυμίες του – να μετατραπεί το όχημά του σε κινητή κλινική για παιδιά και να σταλεί στη Γάζα που μαστίζεται από τον πόλεμο – εξακολουθεί να παραμένει ανεκπλήρωτη.



«Ήταν πραγματικά επιθυμία του Αγίου Πατέρα να μπορέσει να κάνει κάτι για τα παιδιά της Γάζας», μου λέει ένας στενός εμπιστευτικός του εκλιπόντος ποντίφικα, ο καρδινάλιος Άντερς Άρμπορελιους από τη Σουηδία. «Είναι ένα σύμβολο ελπίδας».

Το εμβληματικό popemobile – από το οποίο ο πάπας χαιρέτησε χιλιάδες Παλαιστίνιους Χριστιανούς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στους Αγίους Τόπους το 2014 – εκτέθηκε στη συνέχεια έξω από ένα παγωτατζίδικο που ανήκει στην Εκκλησία στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.



Τον περασμένο Νοέμβριο, το πρόσφατα ανακαινισμένο όχημα, εξοπλισμένο για την παροχή πρώτων βοηθειών και εμβολιασμών, μπορούσε να περιθάλψει έως και 200 παιδιά την ημέρα. Ωστόσο, σήμερα παραμένει σε μια γυάλινη βιτρίνα στον ίδιο χώρο, σημειώνει το BBC.

Η Caritas της Ιερουσαλήμ – το τοπικό παράρτημα της διεθνούς καθολικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Caritas – ανέλαβε τις εργασίες στο «popemobile» στο πλαίσιο του προγράμματος «Όχημα της Ελπίδας» και σχεδίαζε να στείλει το όχημα στη Γάζα.



Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο, συμπεριλήφθηκε σε έναν κατάλογο 37 ξένων μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στις οποίες οι ισραηλινές Αρχές διέταξαν να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, καθώς δεν συμμορφώθηκαν με τις αμφιλεγόμενες νέες απαιτήσεις «ασφάλειας και διαφάνειας», μεταξύ των οποίων η υποχρέωση γνωστοποίησης των στοιχείων του προσωπικού.



Έκτοτε, το Λατινικό Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ κατάφερε να αποδείξει ότι οι νέοι κανονισμοί δεν ισχύουν για την Caritas της Ιερουσαλήμ, καθώς διαθέτει μακροχρόνιο, ειδικό νομικό καθεστώς «που λειτουργεί υπό την αιγίδα και τη διοίκηση των Καθολικών Επισκόπων της Αγίας Γης».



Όσον αφορά το «Όχημα της Ελπίδας», ένας τοπικός εκπρόσωπος της Caritas δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση βρίσκεται «σε διάλογο με τις Αρχές» και ότι η άδεια για το μετασκευασμένο παπικό όχημα βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης μέσω της Εκκλησίας.

Σε δήλωσή του, το Cogat, ο ισραηλινός αμυντικός φορέας που ελέγχει τα σημεία διέλευσης προς τη Γάζα, ανέφερε ότι είχε κανονίσει την αποστολή δύο κινητών κλινικών από το Λατινικό Πατριαρχείο τον Φεβρουάριο και ότι «δεν είχε γνώση οποιουδήποτε αιτήματος για την εισαγωγή επιπλέον οχημάτων στη Λωρίδα».



Πρόσθεσε: «Εάν υποβληθεί ένα κανονικό αίτημα μέσω των αποδεκτών διαύλων, θα εξεταστεί αναλόγως».



Ο καρδινάλιος Αρμπορέλιους ελπίζει ότι σύντομα θα δοθεί άδεια για την είσοδο του διασκευασμένου popemobile στη Γάζα. «Πρόκειται για μια καθαρά ανθρωπιστική πράξη, δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική», λέει.



«Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό για όλους. Θα έδειχνε την καλή θέληση των αρχών του Ισραήλ, θα έδινε ελπίδα στον λαό και θα έδειχνε ότι, κατά κάποιον τρόπο, η πνευματική κληρονομιά του πάπα Φραγκίσκου γίνεται σεβαστή».



«Αυτή ήταν η επιθυμία του, να δημιουργήσει καλές σχέσεις μεταξύ όλων των λαών, όλων των θρησκειών, και ειδικά υπέρ των παιδιών που βρίσκονται σε μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση».