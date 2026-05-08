Γεραπετρίτης σε Κωνσταντοπούλου για Flotilla: «Πράξαμε αυτό που οφείλαμε κι εσείς μας μέμφεστε»

«Η Ελλάδα έπραξε αυτό που όφειλε. Με υπευθυνότητα επέδειξε ανθρωπιστική στάση, όλες οι χώρες απέδωσαν ευχαριστίες στην ελληνική κυβέρνηση για τον απεγκλωβισμό των πολιτών», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον απεγκλωβισμό 176 πολιτών κρατών-μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών που επέβαιναν στο στολίσκο για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, συνολικώς 176 άνθρωποι είναι σήμερα ελεύθεροι και ασφαλείς χάρη στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης η οποία, όπως υποστήριξε, δεν γνώριζε για την ισραηλινή επιχείρηση όταν αυτή συντελέστηκε. Σε κάθε περίπτωση, με το βλέμμα στραμμένο και στις επόμενες κινήσεις του Global Sumud Flotilla, ο υπουργός δήλωσε πως η χώρα μας είναι πάντοτε διατεθειμένη να συνδράμει στη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Κωνσταντοπούλου: «Διεπράχθησαν διεθνή εγκλήματα ανοιχτά της Κρήτης»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ωστόσο κατήγγειλε πως «έχουν διαπραχθεί διεθνή εγκλήματα ανοιχτά της Κρήτης», δεδομένου ότι, όπως είπε, η απελευθέρωση των «βασανισθέντων ομήρων» έγινε σε ελληνικά ύδατα.

«Η Ελλάδα είναι εμπλεκόμενη στην επέκταση των διεθνών εγκλημάτων των ισραηλινών. Οι ακτιβιστές είχαν υποστεί βασανιστήρια και προσβολές στη σωματική τους ακεραιότητα, έχουν σοβαρά συμπτώματα σκληρής αντιμετώπισης και βασανιστηρίων», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Γεραπετρίτης: «Δεν είναι προνόμιό σας η ανθρωπιστική ευαισθησία»

«Εκπλήσσομαι», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών, σχολιάζοντας σκωπτικά το γεγονός ότι «ενόσω όλες οι ξένες χώρες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στην χώρα μας, εντός της Βουλής αρχηγός πολιτικού κόμματος μέμφεται την Ελλάδα επειδή απελευθερώθηκαν οι πολίτες».

«Υπάρχει μια βαθύτατη αντίφαση σε όσα λέτε, 176 άνθρωποι είναι ελεύθεροι και ασφαλείς χάρη στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης», τόνισε ο υπουργός, σχολιάζοντας πως η ανθρωπιστική ευαισθησία δεν είναι προνόμιο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά διαχρονική υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη, αλλά και στη στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Δεν ήταν σε γνώση μας η επιχείρηση των Ισραηλινών»

Υπεραμυνόμενος των κυβερνητικών ενεργειών για την αποβίβαση όσων βρίσκονταν στο στολίσκο, ο υπουργός περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν: «Υπήρξε επιχείρηση σε διεθνή ύδατα. Επουδενί ήταν σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης η επιχείρηση των Ισραηλινών όταν αυτή συντελέστηκε. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα για περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεδομένου ότι η ισραηλινή επιχείρηση ήταν σε διεθνή ύδατα. Ζητήσαμε να αποβιβαστούν οι πολίτες ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ανθρωπιστική κρίση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αποβιβάστηκαν συνολικώς 176 πολίτες από 34 χώρες. Οι 31 εξ αυτών είχαν θέματα υγείας και μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο της Σητείας, ενώ οι υπόλοιποι αναχώρησαν για τις πατρίδες τους. «Όσο για τους δυο ακτιβιστές που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής κράτησης στο Ισραήλ, θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ», ανέφερε ο υπουργός.