Τι θα γίνει με τους δυο Έλληνες που συνελήφθησαν επειδή σήκωσαν σημαία στην Αγία Σοφία

Στους δυο Έλληνες που συνελήφθησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη επειδή σήκωσαν σημαία με το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος» μέσα στην Αγία Σοφία, αναφέρθηκε από βήματος Ολομέλειας ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως το Γενικό Προξενείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και διαρκή επικοινωνία με τους συνηγόρους τους.

«Από την πρώτη στιγμή έγιναν ενέργειες προκειμένου να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων ώστε να διενεργηθεί ώστε το δυνατόν ταχύτερα η δίκη ή να απελευθερωθούν υπό όρους. Είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή και διαρκώς σε επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο. Ευελπιστούμε σε πολύ άμεσο χρόνο να έχει επιλυθεί το θέμα και να έχει αίσιο τέλος», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου.

Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin üst katındaki ziyaretçi bölümünde Bizans bayrağı açıp fotoğraf çektirmek isteyen Yunan turistler tutuklandı. pic.twitter.com/lkm8LtMRG3 — Haberler.com (@Haberler) April 14, 2026

Η κατηγορία για υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών, οι δυο συλληφθέντες είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη. Η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα, και δεν αφορά, όπως εξήγησε, μόνο την ανάρτηση της σημαίας, αλλά και το μήνυμα «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

«Και το 2024 είχαν αναρτήσει σημαία στην Αγιά Σοφία έξι σπουδαστές της Σχολής Ικάρων, η ειδοποιός διαφορά σήμερα είναι το μήνυμα, το οποίο έδωσε το έρεισμα για να είναι οι δυο Έλληνες σε προσωρινό καθεστώς κάθειρξης. Είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και επικοινωνία με τη νομική τους υπεράσπιση, χωρίς πομφόλυγες θα πράξουμε τα δέοντα», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.