Ισραηλινό ρεσάλτο στον νέο στολίσκο για τη Γάζα: Καρέ καρέ η κατάληψη του ελληνικού σκάφους

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ισραηλινή επιχείρηση για την αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου αλληλεγγύης (Global Sumud Flotilla), η καινούρια αποστολή του οποίου έπλεε στη Λωρίδα της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η επιχείρηση των Ισραηλινών κομάντος εναντίον των πλοίων του στολίσκου -μεταξύ των οποίων και σκάφους της ελληνικής αποστολής- πραγματοποιείται από το πρωί της Δευτέρας (18/5) σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κύπρου.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε μάλιστα και βίντεο από τη στιγμή που οι δυνάμεις του Ισραήλ καταλαμβάνουν το πλοίο Arna’s Children (Vincovolo) της ελληνικής αποστολής.

Δέκα από τα πλοία του στολίσκου έχουν αναχαιτιστεί από τους Ισραηλινούς κομάντος, ενώ έχει χαθεί η επικοινωνία με συνολικά 23 σκάφη στην ανατολική Μεσόγειο. Οι συλλήψεις, σύμφωνα με το Al Jazeera, ξεπερνούν τις 100.

«Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για την ειρηνική αποστολή μας»

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα social media έδειχναν πολεμικά πλοία να προσεγγίζουν τα σκάφη τη Δευτέρα. «Στρατιωτικά πλοία αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή τον στόλο μας και (ισραηλινές) δυνάμεις επιβιβάζονται στο πρώτο από τα πλοία μας μέρα μεσημέρι», ανέφερε ο στολίσκος Global Sumud σε ανάρτησή του στο Χ.

«Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για τη νόμιμη και ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή μας», πρόσθεσε.

RED ALERT!



Military vessels are currently intercepting our fleet and IOF forces are boarding the first of our boats in broad daylight.



We demand safe passage for our legal, non-violent humanitarian mission. Governments must act now to stop these illegal acts or piracy meant to… pic.twitter.com/4RmPuswZNo — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 18, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη δήλωση από το Ισραήλ, που να ανακοινώνει την επιχείρηση, δίνοντας στοιχεία για το εύρος της και τον αριθμό των πλοίων που αναχαιτίστηκαν.

Σημειώνεται ότι στον στολίσκο συμμετέχουν συνολικά 426 άτομα από 39 χώρες, σύμφωνα με τους διοργανωτές, μεταξύ των οποίων και αρκετοί Έλληνες. Πρόκειται, δε, για την τρίτη προσπάθεια που γίνεται να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.