Ηράκλειο: Συνελήφθη 63χρονος που αυνανιζόταν σε παραλία

Με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 63χρονος, ο οποίος καταγγέλλεται ότι αυνανιζόταν στην παραλία του Καρτερού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Την καταγγελία έκανε στο Κέντρο Άμεσης Δράσης μία κοπέλα που είχε πάει βόλτα με μια φίλη της στην παραλία.

Το Cretalive.gr έδωσε στο φως της δημοσιότητας σχετικό βίντεο που καταγράφει τον 63χρονο τη στιγμή του περιστατικού. Στεκόταν μπροστά από την ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου του όπου και προέβη στην πράξη, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από την καταγγέλλουσα, η οποία κάλεσε στο «100».

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα υπηρεσίας Ηρακλείου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο, η εκδίκαση αναβλήθηκε για αύριο και ο 63χρονος παραμένει υπό κράτηση μέχρι τότε. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παρανόηση.