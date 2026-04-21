Ρόδος: 28χρονος κατηγορείται ότι αυνανίστηκε μπροστά σε 16χρονη μέσα σε σπίτι κατά τη διάρκεια γάμου

Σοκ προκαλεί η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης μιας ανήλικης στη Ρόδο, όταν το απόγευμα της 18ης Απριλίου μητέρα και κόρη κατέθεσαν επίσημη καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας μέσα σε σπίτι στην περιοχή του Κάλαθου και αφορά μια 16χρονη με δράστη της υπόθεσης ένας 28χρονο αλβανικής υπηκοότητας.

Η 16χρονη κοπέλα και η μητέρα της είχαν μεταβεί στον Κάλαθο Ρόδου για να παρευρεθούν στον γάμο οικείου τους προσώπου, όπου διέμεναν σε ενοικιαζόμενο οίκημα, από κοινού με άλλα άτομα με αφορμή το ευχάριστο γεγονός. Στο ίδιο ακριβώς σπίτι διανυκτέρευε, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δημοκρατική, και ο 28χρονος φερόμενος δράστης.

Η συνύπαρξη υπό την ίδια στέγη, μέσα στο χαλαρό και εορταστικό κλίμα μιας γαμήλιας συγκέντρωσης, φαίνεται να αποτέλεσε την ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της 17ης Απριλίου 2026. Ο 28χρονος φέρεται να εισήλθε στο δωμάτιο της ανήλικης και να προέβη σε άσεμνη πράξη (αυνανισμό) μπροστά της.

Η 16χρονη, με τη στήριξη της μητέρας της, μετέβη στις αρχές το απόγευμα της επόμενης ημέρας για να καταγγείλει το συμβάν. Η μαρτυρία της αποτέλεσε το βασικό στοιχείο για την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας.

Για τον 28χρονο φερόμενο δράστη σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του φερόμενου ως δράστη, ενώ ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων, ενώ η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί σύντομα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.