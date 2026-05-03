Παραδόθηκε 18χρονος για το άγριο επεισόδιο με όπλο και μαχαίρι σε μπαρ του Ηρακλείου

Στα χέρια των αρχών παραδόθηκε ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε επεισόδιο που σημειώθηκε έξω από μπαρ στο Ηράκλειο. Η παράδοση του νεαρού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, ενώ σε εξέλιξη παραμένουν οι διαδικασίες για την παράδοση και δεύτερου ανήλικου που φέρεται επίσης να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Cretalive, την πύλη του Αστυνομικού Μεγάρου πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής (3/5) ο μικρότερος αδερφός του 23χρονου συλληφθέντα. Πρόκειται για έναν 18χρονο ο οποίος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Εκτιμάται ότι εντός της ημέρας θα παραδοθεί και ο ανήλικος κατηγορούμενος. Και στους τρεις έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.



Το επεισόδιο αφορά συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κατάστημα, με αφορμή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διένεξη μεταξύ νεαρών και προσωπικού ασφαλείας. Ο 23χρονος συλληφθείς έχει πάρει, όπως είναι ήδη γνωστό, προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη (3/5). Οι τρεις νεαροί πρωταγωνίστησαν σε ένα απίστευτο περιστατικό προκειμένου να «εκδικηθούν» έναν 57χρονο Αλβανό επειδή τους έριξε «πόρτα». Κατέστρωσαν ολόκληρο σχέδιο με όπλα, κουκούλες και μαχαίρια, κυριευμένοι από το θυμικό τους.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σημειώθηκε και μαχαίρωμα στην περιοχή του μηρού, ενώ φέρεται να επιχείρησαν να εμβολίσουν τον 57χρονο με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επειδή (αιμόφυρτος) τους ακολούθησε. Την τελευταία στιγμή έκανε «βουτιά» και γλίτωσε το χτύπημα, με το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

