Λονδίνο: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε εβραϊκή κοινότητα - Δύο τραυματίες

Ένας άνδρας συνελήφθη στο βόρειο Λονδίνο, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων σε περιοχή με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Σύμφωνα με την εβραϊκή οργάνωση Shomrim, ο δράστης εντοπίστηκε να τρέχει κρατώντας μαχαίρι στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν, ενώ φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί σε Εβραίους πολίτες.

Μέλη της οργάνωσης κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Όπως αναφέρθηκε, η αστυνομία χρησιμοποίησε taser για να τον θέσει υπό έλεγχο και να προχωρήσει στη σύλληψή του. Μέχρι στιγμής, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη Shomrim, τα δύο θύματα της επίθεσης δέχονται ιατρική βοήθεια.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διασώστες να περιθάλπουν ένα από τα θύματα, το οποίο βρισκόταν πεσμένο στο οδόστρωμα.

NOW:

In 🇬🇧UK, 2 Jewish men were seriously injured in a stabbing attack in Golders Green, North London.

Police arrested the suspect.



- PM Keir Starmer called it deeply concerning and said investigation is ongoing. pic.twitter.com/FFvA9MkV19 — Info Room (@InfoR00M) April 29, 2026

Παρέμβαση Στάρμερ και ανησυχία για επιθέσεις

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά ανησυχητικό» μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας, καθώς τον τελευταίο μήνα έχουν σημειωθεί πολλαπλές επιθέσεις που σχετίζονται με την εβραϊκή κοινότητα στο Λονδίνο.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 20 συλλήψεις για υποθέσεις που περιλαμβάνουν εμπρησμούς και απόπειρες επιθέσεων σε συναγωγές και άλλα σημεία.

Παράλληλα, εξετάζονται πιθανοί δεσμοί με το Ιράν, ενώ φιλοϊρανική οργάνωση έχει αναλάβει την ευθύνη για ορισμένα από τα περιστατικά μέσω κοινωνικών δικτύων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ