Αναστάτωση στο Λονδίνο: Αναφορές ότι ύποπτα drones στόχευσαν την ισραηλινή πρεσβεία

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο, μετά από διαδικτυακές αναφορές ότι drones στόχευσαν το κτίριο.

Ο Ματ Τζουκς, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της αστυνομίας του Λονδίνου, δήλωσε την Παρασκευή (17/4) ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η πρεσβεία δέχτηκε επίθεση, αλλά αστυνομικοί με προστατευτικό εξοπλισμό εξετάζουν «αντικείμενα που εγκαταλείφθηκαν» κοντά στο κτίριο.

«Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου είναι ενήμερη για ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο οποίο μια ομάδα ισχυρίζεται ότι στόχευσε την κοντινή πρεσβεία του Ισραήλ με drones που έφεραν επικίνδυνες ουσίες», τόνισε ο Τζουκς, σύμφωνα με το Reuters.

«Και ενώ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πρεσβεία δεν δέχτηκε επίθεση, διεξάγουμε επείγουσες έρευνες για να διαπιστώσουμε την αυθεντικότητα του βίντεο και να εντοπίσουμε οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση μεταξύ αυτού και των αντικειμένων που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στους Κήπους του Κένσινγκτον», είπε.

Προτροπή στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή

Ο Τζουκς ανέφερε ότι η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί και έχουν τοποθετηθεί αποκλεισμοί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόσβαση για το κοινό στους Κήπους του Κένσινγκτον και στη γύρω περιοχή.

«Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια αυτή τη στιγμή και, παρ’ όλα αυτά, προτρέπουμε τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή όσο οι αστυνομικοί πραγματοποιούν το έργο τους», είπε ο Τζουκς.

Η ισραηλινή πρεσβεία δεν σχολίασε το περιστατικό.

Πληθαίνουν οι βίαιες ενέργειες σε ισραηλινούς στόχους

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο από μια σειρά περιστατικών που αφορούν την πρεσβεία και εβραϊκούς χώρους στη βρετανική πρωτεύουσα τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον περασμένο μήνα, ασθενοφόρα της εβραϊκής εθελοντικής υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Hatzola πυρπολήθηκαν ενώ ήταν σταθμευμένα κοντά σε συναγωγή στην περιοχή Golders Green, στο βόρειο Λονδίνο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο, αν και η αστυνομία δήλωσε ότι τα περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους.

Τον Μάρτιο, δύο άνδρες κατηγορήθηκαν ότι είχαν αναλάβει, κατόπιν εντολής του Ιράν, να πραγματοποιήσουν εχθρική επιτήρηση της ισραηλινής πρεσβείας και άλλων εβραϊκών στόχων, ενώ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ένας άνδρας από το Κουβέιτ δικάζεται με την κατηγορία ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στην πρεσβεία.

Χθες ο Τζουκς σημείωσε ότι κατανοεί γιατί οι συγκρούσεις στο εξωτερικό και η αυξημένη ένταση στη Βρετανία προκαλούν «βαθιά ανησυχία».

«Οι εβραϊκές κοινότητες του Λονδίνου και η ιρανική διασπορά στην πόλη έχουν, τα τελευταία χρόνια, στοχοποιηθεί όλο και περισσότερο από άτομα, ομάδες και εχθρικά κράτη που επιδιώκουν να διασπείουν φόβο, μίσος και να προκαλέσουν βλάβη», δήλωσε.