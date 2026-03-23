Λονδίνο: Πυρπόλησαν ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης - Αντισημιτικά κίνητρα εξετάζουν οι Αρχές

Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν σε εβραϊκή κοινοτική οργάνωση στο βόρειο Λονδίνο τυλίχθηκαν στις φλόγες σε μια επίθεση που οι αρχές θεωρούν ότι αποτελεί αντισημιτικό έγκλημα μίσους, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η αστυνομία.

«Έρευνα έχει ξεκινήσει μετά τον εμπρησμό τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην υπηρεσία Jewish Community Ambulance στο Γκόλντερς Γκριν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία. «Αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο και ο εμπρησμός αντιμετωπίζεται ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους».

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που ανταποκρίνεται σε ιατρικά περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι έστειλε έξι πυροσβεστικά οχήματα και 40 πυροσβέστες στο σημείο, μετά από κλήσεις κατοίκων. «Πολλοί κύλινδροι στα οχήματα εξερράγησαν, προκαλώντας θραύση παραθύρων σε παρακείμενη πολυκατοικία. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί». Η Πυροσβεστική πρόσθεσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σχεδόν δύο ώρες αργότερα, αναφέρει το Reuters.

Multiple Hatzalah vehicles, a volunteer emergency medical service serving Jewish communities with rapid response care, are currently on fire in London’s Golders Green area, with arson suspected, according to PM Breaking News.



Οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εβραϊκών στόχων έχουν αυξηθεί παγκοσμίως μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Μαρκ Γκάρντνερ, διευθύνων σύμβουλος του Community Security Trust, που συμβουλεύει τους περίπου 290.000 Εβραίους της Βρετανίας σε θέματα ασφαλείας, δήλωσε ότι υπάρχει «προφανής παραλληλισμός με παρόμοιες πρόσφατες αντιεβραϊκές επιθέσεις εμπρησμού στη Λιέγη, στο Ρότερνταμ και στο Άμστερνταμ».