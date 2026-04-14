Πολωνία: Χαμός με ακροδεξιό βουλευτή - Ύψωσε τη σημαία του Ισραήλ με σβάστικα στο κοινοβούλιο

Σφοδρές αντιδράσεις και πολιτική θύελλα έχει προκαλέσει στην Πολωνία ένα πρωτοφανές περιστατικό μέσα στο κοινοβούλιο, με πρωταγωνιστή τον βουλευτή της αντιπολίτευσης, Konrad Berkowicz.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, ο πολιτικός του κόμματος Konfederacja εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το για «γενοκτονία» στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ήταν όταν σήκωσε ισραηλινή σημαία στην οποία είχε αντικατασταθεί το Άστρο του Δαβίδ με ναζιστική σβάστικα.

Η ενέργεια αυτή πυροδότησε χαμό εντός της αίθουσας, με βουλευτές να ξεσπούν και τον πρόεδρο της Βουλής να χαρακτηρίζει την επίδειξη ναζιστικών συμβόλων «αδικαιολόγητη».

Κατηγορίες και πολιτική σύγκρουση

Ο Μπέρκοβιτς υποστήριξε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου, περιγράφοντας εικόνες με δεκάδες χιλιάδες θύματα, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Το θέμα έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη τεταμένο διεθνές περιβάλλον, καθώς τον Μάρτιο η Human Rights Watch είχε κατηγορήσει το Ισραήλ για χρήση «παράνομου» λευκού φωσφόρου σε κατοικημένες περιοχές στον νότιο Λίβανος, μετά την έναρξη των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είχαν επιβεβαιωθεί από τον ισραηλινό στρατό. Ο Πολωνός βουλευτής προχώρησε ακόμη περισσότερο, συγκρίνοντας το Ισραήλ με ένα «νέο Τρίτο Ράιχ», εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση αντίδραση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Πολωνία, Tom Rose, να απαντά με σκληρή γλώσσα μέσω ανάρτησης. «Ντροπή σας», έγραψε, τονίζοντας ότι «οι Εβραίοι δεν εκφοβίζονται πλέον» και υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα υπεράσπισης απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις.

Συμβολισμός και ιστορική φόρτιση

Η ένταση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της ιστορικής μνήμης. Ο Ρόουζ συμμετείχε την ίδια ημέρα στην «Πορεία των Επιζώντων», που πραγματοποιείται στον χώρο του πρώην ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Το Άουσβιτς αποτελεί το πιο ισχυρό σύμβολο του Ολοκαύτωμα, κατά το οποίο εξοντώθηκαν περίπου έξι εκατομμύρια Εβραίοι. Μόνο στο συγκεκριμένο στρατόπεδο δολοφονήθηκαν περίπου ένα εκατομμύριο Εβραίοι και πάνω από 100.000 άνθρωποι άλλων εθνοτήτων την περίοδο 1940-1945.

Το περιστατικό στο πολωνικό κοινοβούλιο αναδεικνύει εκ νέου το πόσο εύθραυστη παραμένει η ισορροπία μεταξύ πολιτικής κριτικής και ιστορικών συμβολισμών, ειδικά σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων.