Μεγάλη φωτιά σε σούπερ μάρκετ με εβραϊκά προϊόντα στο βόρειο Λονδίνο

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ με προϊόντα κοσέρ.

Ειδικότερα, οι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις του Λονδίνου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό συμβάν καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι επιθέσεις που αφορούν την εβραϊκή κοινότητα της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ωστόσο επεκτάθηκε γρήγορα ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο μπόρεσε να δει μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από το σημείο της πυρκαγιάς, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει, καθώς ο δρόμος είχε αποκλειστεί από την αστυνομία.

BREAKING: astonishing footage of a fire in Golders Green.

I’m told the building set alight is the back of Kosher Kingdom, a kosher supermarket.

At the moment it is believed this may be an electrical fault. pic.twitter.com/9bjm4JYADN — Nicole Lampert (@nicolelampert) May 27, 2026

Στον ιστότοπό του το κατάστημα παρουσιάζεται ως «το μεγαλύτερο σουπερμάρκετ με προϊόντα κοσέρ στην Ευρώπη», με επιφάνεια περίπου 7.000 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερους από 9.500 πελάτες την εβδομάδα.

Αυξάνονται οι αντισημιτικές επιθέσεις

Στα τέλη Απριλίου, επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία αυτή, όπου ζει μια σημαντική κοινότητα Εβραίων, προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Η έρευνα για το συμβάν ανατέθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ένας 45χρονος συνελήφθη στην περιοχή.

Εκτός από την επίθεση αυτή, η συνοικία αυτή υπήρξε το θέατρο εμπρησμών και αποπειρών εμπρησμού με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Σύμφωνα με το SITE Intelligence Group,κέντρο ειδικευμένο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας εξτρεμιστών ισλαμιστών στο διαδίκτυο, μια οργάνωση που δεν είναι πολύ γνωστή και συνδέεται με το Ιράν, η Χαρακάτ Ασάμπ αλ Γιάμιν αλ Ισλαμίγια (HAYI), ανέλαβε την ευθύνη σχεδόν για το σύνολο αυτών των περιστατικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ