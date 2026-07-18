Φωτιά τώρα στην Εύβοια - Μήνυμα 112 για εκκένωση της Επισκοπής
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο, ενώ έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, με τις Αρχές να προχωρούν στην προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από την Επισκοπή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό του μετώπου.
Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή Επισκοπή, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του χωριού.
Με το προειδοποιητικό μήνυμα καλούνται να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Κύμη και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου, ενώ έχουν σπεύσει και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Χαλκίδα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς, έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.