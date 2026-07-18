Φωτιά τώρα στην Εύβοια - Μήνυμα 112 για εκκένωση της Επισκοπής

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, με τις Αρχές να προχωρούν στην προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από την Επισκοπή, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό του μετώπου.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή Επισκοπή, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του χωριού.

Με το προειδοποιητικό μήνυμα καλούνται να απομακρυνθούν προς το χωριό Βρύση και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή # Επισκοπή απομακρυνθείτε προς #Βρύση



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Κύμη και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου, ενώ έχουν σπεύσει και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Χαλκίδα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. Λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς, έχει ζητηθεί η συνδρομή εναέριων μέσων, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.