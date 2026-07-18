Τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς στη Μεσσηνία, ανάμεσά τους εποχικός πυροσβέστης

Τρεις ακόμα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για υποθέσεις εμπρησμών, στα πλαίσια εντατικών επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής το τελευταίο διάστημα για τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. Οι σημερινές συλλήψεις αφορούν σε υποθέσεις πυρκαγιάς στην περιοχή της Μεσσηνίας, τα προηγούμενα χρόνια, με τις αρχές να θέτουν υπό κράτηση τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ένας εποχικός πυροσβέστης και ένας πρώην κοινοτάρχης.

Η επιχείρηση

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, μετά από συστηματική και πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά τα τελευταία έτη στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, εκτελέστηκαν σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, τρία εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Κατά την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης και τη διενέργεια των κατ’ οίκον ερευνών συνέδραμε ομάδα της Ο.Π.Κ.Ε. της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.



Η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκεσε περίπου δύο έτη και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, αφορούσε τη διερεύνηση πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξης.

Φωτο: Πυροσβεστική/Γραφείο Τύπου

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.



Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.



Το προφίλ των συλληφθέντων

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 45 έως 65 ετών, οδηγούνται αυτή τη στιγμή ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, πρόκειται για έναν συμβασιούχο 5ετη πυροσβέστη, έναν πρώην πρόεδρο κοινότητας της περιοχής και τον αδελφό του. Εκτός από τις πυρκαγιές, επίσης, κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα, όπως εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές.