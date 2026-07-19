Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι

Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου πήραν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμούς στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, καθώς και για φθορές και κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για επτά περιπτώσεις εμπρησμών από πρόθεση, που σύμφωνα με τη δικογραφία διαπράχθηκαν το 2024 και το 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στα Δικαστήρια Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα eleftheriaonline.gr.



Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης, δήλωσε ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται όσα τους αποδίδονται και ότι κατά τις απολογίες τους θα προσκομίσουν στοιχεία που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν την αθωότητά τους.

Φωτ.: Πυροσβεστική/Γραφείο Τύπου

Για τον εντολέα του ανέφερε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι αυτό θα προκύψει από την απολογητική διαδικασία.



Παράλληλα, ο κ. Μαργέλης κατήγγειλε ότι στοιχεία της δικογραφίας, καθώς και προσωπικά δεδομένα των κατηγορουμένων, δημοσιοποιήθηκαν πριν ακόμη οι συνήγοροι υπεράσπισης αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό της υπόθεσης.



Κλείνοντας, σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, ο εντολέας του αντιμετωπίζει μόνο την κατηγορία του εμπρησμού, αποφεύγοντας να επεκταθεί στην ουσία της υπόθεσης πριν από τις απολογίες της Τετάρτης.

Οι εμπρησμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τη διανομή του αρδευτικού νερού στην περιοχή και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά, προκειμένου να διοχετεύσουν νερό στις καλλιέργειές τους.



Κατά το κατηγορητήριο, όσοι παραγωγοί αρνούνταν να πληρώσουν ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, βρίσκονταν αντιμέτωποι με απειλές και εκδικητικές ενέργειες. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να πυρπολούσαν χωράφια με ελιές και άλλες καλλιέργειες, με ορισμένες από τις φωτιές να επεκτείνονται στη συνέχεια σε δασικές εκτάσεις.



Στους τρεις συλληφθέντες αποδίδονται ακόμη εμπρησμοί σε αποθήκες και αγροικίες, καθώς και καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και γεωργικής παραγωγής. Η δικογραφία αφορά συνολικά τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές.



Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν εάν η φερόμενη δράση των κατηγορουμένων συνδέεται και με την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, φέρονται να πίεζαν ή να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκμισθώνουν αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να εισπράττουν τις αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις.

Η διερεύνηση της υπόθεσης διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και στηρίχθηκε σε μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα περιστατικά πυρκαγιών και άλλων επιθέσεων, πληροφοριακό υλικό και τεχνική επιτήρηση των υπόπτων. Οι Αρχές προχώρησαν επίσης σε νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη δράση και τις επαφές των εμπλεκομένων.



Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την υποβολή της δικογραφίας στην Εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια τους.



Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης, στον οποίο αποδίδονται αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα.