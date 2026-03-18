Λονδίνο: Πέταξε το 18 ημερών μωρό της από το παράθυρο, ενώ ο πατέρας ετοίμαζε το γάλα στην κουζίνα

Ραγίζουν καρδιές στη Μεγάλη Βρετανία για τη μικρή Μαριάμ, ένα βρέφος μόλις 18 ημερών, που ξεψύχησε με κάταγμα στο κρανίο, όταν η μητέρα της την πέταξε από το παράθυρο του τρίτου ορόφου.

Το κοριτσάκι υπέστη θανάσιμο τραύμα στο κεφάλι όταν η μητέρα του το πέταξε από ύψος 10 μέτρων στον δρόμο, την ώρα που ο πατέρας του βρισκόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε το γάλα του.



Η Ζαχίρα Μπιτζαουάν επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο του Ολντ Μπέιλι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 κατηγορούμενη για τη δολοφονία της κόρης της, αλλά τελικά δεν παρέστη στην ακρόαση, όπως αναφέρει το SkyNews.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν λίγα λεπτά μετά την κλήση του συζύγου της και βρήκαν τη Μαριάμ να κείτεται σε μια τσιμεντένια επιφάνεια ανάμεσα στην πολυκατοικία και σε ένα ψηλό μεταλλικό κιγκλίδωμα, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η Μαριάμ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε «κρίσιμη κατάσταση» όπου και πέθανε λίγο αργότερα, έχοντας υποστεί κάταγμα στο κρανίο, δήλωσε ο εισαγγελέας Φίλιπ ΜακΓκι.



Η αστυνομία μπήκε στο διαμέρισμα και βρήκε τη μητέρα της να κάθεται σε ένα κρεβάτι.



Η 43χρονη συνελήφθη αρχικά ως ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας και την επόμενη μέρα της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο.



Ο πατέρας της Μαριάμ ήταν παρών στο διαμέρισμα, αλλά λέγεται ότι βρισκόταν στην κουζίνα και ετοίμαζε το βρεφικό γάλα όταν η κατηγορούμενη φέρεται να πέταξε το νεογέννητο από το παράθυρο.



Ο εισαγγελέας είπε ότι ο πατέρας έτρεξε έξω, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει το παιδί του. Επέστρεψε στο σπίτι και κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.



Η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 3 Ιουνίου 2026 και μέχρι τότε η μητέρα θα παραμείνει κρατούμενη.