Φρίκη στη Νέα Ζηλανδία: Δολοφόνησε τα δύο παιδιά της και έκρυβε τα πτώματα σε βαλίτσες για χρόνια

Ένα σκηνικό απόλυτης φρίκης ήρθε ξανά στην επιφάνεια στη Νέα Ζηλανδία, με την καταδίκη μίας γυναίκας για τη δολοφονία των παιδιών της, τα πτώματα των οποίων κρατούσε κρυμμένα για χρόνια μέσα σε βαλίτσες.

Το σώμα των ενόρκων στο Ανώτατο Δικαστήριο του Όκλαντ απέρριψε την υπερασπιστική γραμμή περί παραφροσύνης για την Hakyung Lee, η οποία διέφυγε στη Νότια Κορέα μετά τις δολοφονίες των παιδιών της. Εκεί ωστόσο εντοπίστηκε και στη συνέχεια εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία για να δικαστεί. Η ετυμηγορία εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου οι ένορκοι αποσύρθηκαν για να συσκεφθούν το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου 2025.



Η Hakyung Lee κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της 6χρονης Minu Jo και της 8χρονης Yuna Jo τον Ιούνιο του 2018. Στο δικαστήριο ακούστηκε έδωσε στα παιδιά της υπερβολική δόση από αντικαταθλιπτικά φάρμακα και στη συνέχεια τύλιξε τα πτώματά τους με πλαστικές σακούλες και τα έβαλε μέσα στις βαλίτσες. Τα λείψανα των παιδιών βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσες σε μια εγκαταλελειμμένη μονάδα αποθήκευσης στο Όκλαντ τον Αύγουστο του 2022.

Η Hakyung Lee, η οποία είναι υπήκοος Νέας Ζηλανδίας, είχε ταξιδέψει στη Νότια Κορέα και άλλαξε το όνομά της το 2018, λίγο μετά τη δολοφονία των παιδιών, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Independent. Η γυναίκα γεννήθηκε στη Νότια Κορέα και προηγουμένως ονομαζόταν Ji Eun Lee.



Η 45χρονη Lee εκδόθηκε από τη Νότια Κορέα τον Νοέμβριο του 2022. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι ήταν παράφρων κατά τη στιγμή των δολοφονιών. Τα παιδιά δολοφονήθηκαν επτά μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της Lee από καρκίνο.

A New Zealand woman is convicted of murdering her 2 children and leaving their bodies in suitcases https://t.co/SFiPe6TiXa pic.twitter.com/tNC2rFFof8 — The Independent (@Independent) September 23, 2025

Η φρικιαστική αποκάλυψη

Τα πτώματα των παιδιών ανακαλύφθηκαν αφότου η Hakyung Lee σταμάτησε να πληρώνει το ενοίκιο για την αποθήκη στο Όκλαντ, όταν αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες το 2022. Το περιεχόμενο του ντουλαπιού δημοπρατήθηκε στο διαδίκτυο και οι αγοραστές βρήκαν μέσα τα πτώματα.



Ο δικαστής Geoffrey Venning διέταξε η Lee να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την ανακοίνωση της ποινής, που ορίστηκε για τις 26 Νοεμβρίου. Η δολοφονία επισύρει υποχρεωτική ισόβια κάθειρξη στη Νέα Ζηλανδία, με τους δικαστές να υποχρεούνται να ορίσουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών προτού ο δράστης μπορέσει να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση υπό όρους.



Ο δικαστής είπε ότι όταν ξεκίνησε η δίκη στις 8 Σεπτεμβρίου, η Lee παρουσίασε κρίσεις άγχους και έτσι πήρε την άδεια να παρακολουθήσει τη διαδικασία από ένα άλλο δωμάτιο στο δικαστήριο. Επέστρεψε στο εδώλιο για την ετυμηγορία της Τρίτης (23/09) και στάθηκε για να την ακούσει με το κεφάλι σκυμμένο και το πρόσωπό της καλυμμένο με τα μαλλιά της.