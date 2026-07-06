Επίθεση τρόμου στο Μιλάνο: 22χρονος μαχαίρωσε 20 φορές άγνωστο άνδρα – «Θα το ξανακάνω όταν βγω»

Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αφορά μια άγρια επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε έξω από καφετέρια στο Μιλάνο. Θύμα της επίθεσης είναι ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα από μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ειδικότερα, ένας 22χρονος μετανάστης από τη Γκάμπια μαχαίρωσε έναν 55χρονο άνδρα περισσότερες από 20 φορές έξω από ένα μπαρ στην οδό Via Capecelatro, στη συνοικία Σαν Σίρο του Μιλάνου.

Οι κάμερες κατέγραψαν ολόκληρη τη σκηνή, από το μαχαίρωμα μέχρι τη στιγμή που ο 22χρονος σταμάτησε την αδιανόητη επίθεση, από κάποιους θαμώνες του μπαρ πριν φτάσει η αστυνομία. Όλα συνέβησαν σε λίγα δευτερόλεπτα, λιγότερο από δύο λεπτά.

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«Ένας άντρας και ο γιος του κάθονταν στο μπαρ. Αυτός ο τύπος ήρθε και, από το πουθενά, μαχαίρωσε τον ηλικιωμένο άνδρα στην κοιλιά περίπου δέκα φορές. Ήταν έτοιμος να φύγει τρέχοντας όταν τον έριξα στο έδαφος», είπε ένας 38χρονος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που εμπόδισαν τον 22χρονο από την Γκάμπια να δραπετεύσει.

«Βλέπετε αυτούς τους δύο άντρες, πατέρα και γιο, να κάθονται στο μπαρ και να μιλάνε κανονικά. Σε κάποιο σημείο, ο ένας εμφανίζεται από μακριά και μαχαιρώνει έναν στην κοιλιά. Χωρίς λόγο», εξήγησε ο ιδιοκτήτης του μπαρ, ο οποίος δεν ήταν παρών εκείνη την ώρα αλλά είδε τι συνέβη στο βίντεο από την κάμερα παρακολούθησης. «Αυτό που συνέβη είναι παράλογο», είπε σύμφωνα με την milanotoday.

Το θύμα παλεύει για τη ζωή του, αφού υπέστη πολλαπλά τραύματα από τις απανωτές μαχαιριές, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Νιγκουάρντα σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης εμφανίστηκε κυνικός κατά τη σύλληψή του καθώς είπε στους αστυνομικούς: «Πέρασα πολύ καλά. Θα το ξανακάνω όταν βγω».

Οι αρχές αναφέρουν ότι δεν φαίνεται να υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του υπόπτου και του θύματος. Μάρτυρες ακινητοποίησαν τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία, αφού αυτός εξαπέλυσε την επίθεση με ένα μαχαίρι με λεπίδα περίπου 7 εκατοστών.

Ο 22χρονος γεννήθηκε στο Κονεγκλιάνο του Βένετο. Είχε ζήσει στο παρελθόν στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρισκόταν στο Μιλάνο μόλις λίγες ημέρες.