Φρίκη στην Ιταλία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων σκότωσε μητέρα και γιο

Φονική έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, με απολογισμό δύο νεκρούς και δύο τραυματίες.

Οι νεκροί εντοπίστηκαν στα συντρίμμια της επιχείρησης στην περιοχή Τοράνο ντι Μποργκορόζε της επαρχίας Ριέτι, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρώμης. Πρόκειται για τον 30χρονο Σιμόνε Κόλε, εργαζόμενο στο εργοστάσιο, και τη 60χρονη μητέρα του, Τερέζα Τότσι, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της περιοχής στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη δύο εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Η τραγωδία σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Pirotecnica Mattei, η οποία είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με φονική έκρηξη τον Ιούλιο του 2023. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι: ο Φράνκο Κόλε, θείος του Σιμόνε που σκοτώθηκε σήμερα, καθώς και τα παιδιά του, Άννα και Κλαούντιο.

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, Φαμπρίτσιο και Γκαετάνο Ματέι, είχαν καταδικαστεί πέρυσι σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μη αδειοδοτημένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Παράλληλα, η επιχείρηση είχε επανέλθει στην παραγωγή πυροτεχνημάτων, αφού είχε εξασφαλίσει νέα άδεια για την κατασκευή και την πώλησή τους.

Η συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGIL ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της νέας έκρηξης, να αποδοθούν ευθύνες και να διασφαλιστεί η τήρηση όλων των κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι έκρηξη σε εργοστάσιο της οικογένειας Ματέι είχε σημειωθεί και το 1983, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τρία μέλη της οικογένειας.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ