Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Σύννεφο τέφρας στον ουρανό – Χάος στις πτήσεις της Σικελίας

Η Αίτνα ξαναμπαίνει στο επίκεντρο, καθώς το γνωστό ηφαίστειο της Σικελίας παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας λάβα και μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη από το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις και κινητοποιώντας τις ιταλικές αρχές.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καθώς το νέφος τέφρας που απελευθερώνεται από τον κρατήρα έχει φτάσει περίπου το 1,5 χιλιόμετρο πάνω από την κορυφή του ηφαιστείου. Η παρουσία των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα δημιούργησε συνθήκες που κρίθηκαν επικίνδυνες για τις αεροπορικές πτήσεις.

Δείτε live εικόνα από το ηφαίστειο της Αίτνας:

Ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων στην Κατάνια

Το αεροδρόμιο της Κατάνια, ένα από τα σημαντικότερα της Σικελίας, ανέστειλε προσωρινά όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των αεροσκαφών.

Η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 10:00 το πρωί της Τρίτης (11:00 ώρα Ελλάδας), οπότε και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επανεξετάσουν τα δεδομένα και θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Προειδοποίηση προς όσους ταξιδεύουν

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν μέσω του αεροδρομίου της Κατάνιας καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

Η Αίτνα, που δεσπόζει στην ανατολική πλευρά της Σικελίας, θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια ηφαίστεια παγκοσμίως. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να καταγράφουν την εξέλιξη της δραστηριότητάς της, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές νέες επιπτώσεις.