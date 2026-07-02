Από το γήπεδο σε τραγωδία: Ποδοσφαιριστής στην Ιταλία δολοφονήθηκε για ένα τάκλιν

Τρομερό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιταλία, καθώς ο 21χρονος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, Λορέντζο Σπασιάνο, δολοφονήθηκε εν ψυχρώ έξω από το σπίτι του στη Νάπολη. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα πάντα ξεκίνησαν από ένα τάκλιν σε ποδοσφαιρικό γήπεδο πέρσι.

Το χρονικό του εγκλήματος ξετυλίχθηκε το πρωί της 23ης Ιουνίου, όταν ο άτυχος νεαρός, που εργαζόταν ως οικοδόμος, ξεκίνησε για τη δουλειά του. Στο κατώφλι του σπιτιού του όμως τον καρτερούσε ο εκτελεστής του, ο οποίος τον πυροβόλησε εξ επαφής στο στήθος. Παρά την άμεση επέμβαση του πατέρα του, ο οποίος εργάζεται σε ασθενοφόρο και έσπευσε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ακούγοντας τον κρότο, η μάχη για τη ζωή χάθηκε ακαριαία.

Με βάση τις πληροφορίες από τα ΜΜΕ της χώρας, σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ο Σαπιάνο έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα σε έναν 16χρονο ποδοσφαιριστή και ξεκίνησε σύρραξη εντός των γραμμών.

Η ένταση μεταφέρθηκε και εκτός γηπέδου, με τον Σπασιάνο, ο οποίος γνώριζε πολεμικές τέχνες, να επικρατεί στη σωματική συμπλοκή. Μια κόντρα που, όπως όλα δείχνουν, ο ανήλικος δράστης δεν ξεπέρασε ποτέ, επιλέγοντας να πάρει την πιο εφιαλτική εκδίκηση.