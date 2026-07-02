Ο προπονητής του Κονγκό πληροφορήθηκε για τον θάνατο του πατέρα του στην συνέντευξη τύπου

Το βράδυ της Τετάρτης το Κονγκό απείχε 75 λεπτά από μια ιστορική πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Ωστόσο ο Χάρι Κέιν τους χάλασε τα σχέδια και με 2 προσωπικά του γκολ έστειλε την χώρα του στην επόμενη φάση, αφήνοντας τους Κονγκολέζους με την απογοήτευση.

Όμως η μοίρα επιφύλασσε μεγαλύτερο κακό στον προπονητή της ομάδας, Σεμπάστιαν Ντεσάμπρ όπου έμαθε κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου για τον θάνατο του πατέρα του με τον ίδιο να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που άκουσε.