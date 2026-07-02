Ο Κέιν οδηγεί την Αγγλία και παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει

Η Αγγλία ξεπέρασε το εμπόδιο του Κονγκό και πέταξε για τους «16ψ του Μουντιάλ. Στα χαρτιά διαθέτει ένα ποιοτικό ρόστερ ωστόσο ένας είναι αυτός που ξεχωρίζει. Αναμφίβολα με 5 γκολ ο Χάρι Κέιν σε 4 αναμετρήσεις είναι ο κορυφαίος των «Τριών Λιονταριών».

Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου σκόραρε στα 2 από τα 3 παιχνίδια του ομίλου με Κροατία και Παναμά ενώ με την σκληροτράχηλη Γκάνα η Αγγλία δεν κατάφερε να βρει δίχτυα , γεγονός που αποδεικνύει πως όταν ο Κέιν δεν είναι καλά υπολειτουργεί όλη η ομάδα.

Στο πρώτο της νοκ άουτ παιχνίδι , η Αγγλία βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για 75 λεπτά και όλα έδειχναν πως το Κονγκό είναι έτοιμο να ολοκληρώσει μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όμως υπολόγιζαν χωρίς τον ξενοδόχο, και ο Χάρι Κέιν πήρε την Αγγλία από το χέρι , σκόραρε δις για να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ και και ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ , αφήνοντας τον πίσω του στην λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ του Μουντιάλ , ενώ έγινε ο κορυφαίος Άγγλος «γκολτζής« της διοργάνωσης.

Όπως καταλαβαίνουμε ο πρώην επιθετικός της Τότεναμ περνούσε τόσο καιρό απαρατήρητος κάτι που σιγά σιγά αλλάζει καθώς παίρνει την αναγνώριση που του αξίζει.