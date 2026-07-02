Χαμός στην Σερβία - Έστειλαν πρώην παίκτη της ΑΕΛ στα επείγοντα

Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση της βίαιης επίθεσης που δέχθηκε ο Μάρκο Γιοβάνοβιτς , πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και τωρινός προπονητής της Τελεοπτίκ.

Ο 37χρονος πρώην ποδοσφαιριστής δέχθηκε επίθεση από αγνώστους , τρείς στον αριθμό στο αθλητικό κέντρο «Partizan–Teleoptik» Zemunelo» όπου εργαζόταν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Γιοβάνοβιτς υπέστη σωματικές βλάβες αλλά και τραύματα στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο Σέρβος τεχνικός να μεταφέρεται στα Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

Μετά το περιστατικό, η Παρτιζάν εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας απερίφραστα την επίθεση και ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

«Η Παρτιζάν καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή επίθεση στον Μάρκο Γιοβάνοβιτς, πρώην ποδοσφαιριστή της Παρτιζάν και νυν προπονητή της Τελεόπτικ. Ο Γιοβάνοβιτς δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και νοσηλεύεται στο Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών μετά το δυσάρεστο συμβάν.

Η Παρτιζάν απαιτεί από τις αρμόδιες κρατικές αρχές να διεξαγάγουν άμεσα και σε βάθος έρευνα, να εντοπίσουν όλους τους υπεύθυνους και να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο μέτρα»