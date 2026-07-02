Ο πλακατζής Τζόκοβιτς τρόμαξε ένα ball girl στο Wimbledon και έγινε viral

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρα από το ταλέντο του στο τένις είναι γνωστός και για το χιούμορ του, αλλά και την άψογη συμπεριφορά του στα ball boys και ball girls ανά τα χρόνια που αγωνίζεται.

Ο «Νόλε» κατάφερε να επικρατήσει του Στέφανου Τσιτσιπά με 3-0 σετ στο Wimbledon, όμως το highlight που έμεινε ήταν ανάμεσα σε αυτόν και ένα ball girl. Συγκεκριμένα ο Σέρβος όταν καθόταν στον πάγκο έβαλε kinesio tape στον ώμο του και ζήτησε από το κοριτσάκι να του κόψει την ταινία. Η νεαρή πήγε να βοηθήσει και την ώρα που έκοβε το tape αυτός πετάχτηκε παριστάνωντας ότι τον έκοψε, με την μικρή να τρομάζει. Ο Τζόκοβιτς έκανε αμέσως νόημα στην μικρή ότι όλα είναι εντάξει, με τους ίδιους αλλά και το κοινό που είδε το σκηνικό να ξεσπούν στα γέλια.

Μετά την αναμέτρηση ο Νόλε σχολίασε την πλάκα του λέγοντας: «Υποθέτω ότι τέτοια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια όταν προηγείσαι με 2-0 σετ και όχι όταν χάνεις με 2-0. Ο Στέφανος πήγε να αλλάξει, οπότε είχα λίγο ελεύθερο χρόνο... Συγγνώμη! Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ. Συγγνώμη αν την τρόμαξα. Μάλλον δεν ήταν και το καλύτερο αστείο τελικά. Εμένα πάντως με χαλάρωσε λίγο περισσότερο».