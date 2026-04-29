Από τα courts στις επενδύσεις: Ο Τζόκοβιτς «χτίζει» αυτοκρατορία πέρα από το τένις

Στα 38 του χρόνια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συνεχίζει να γράφει ιστορία στα courts, αλλά το βλέμμα του είναι στραμμένο ξεκάθαρα και στην επόμενη μέρα. Ο Σέρβος σούπερ σταρ έχει εξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή επιχειρηματία, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που εκτείνεται από τον αθλητισμό μέχρι τη βιοτεχνολογία.

Η πιο συζητημένη του κίνηση είναι η συμμετοχή του στην QuantBioRes, όπου κατέχει το 40,8% των μετοχών, ενώ ένα ακόμη 39,2% ανήκει στη σύζυγό του, Γελένα Τζόκοβιτς. Η εταιρεία, με έδρα τη Δανία, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών με στόχο την αντιμετώπιση ιών, ακολουθώντας μια διαφορετική προσέγγιση από τις κλασικές φαρμακευτικές μεθόδους.

QuantBioRes CEO Ivan Loncarevic, who describes himself as an entrepreneur, says the investment was made in June 2020 but declined to reveal the amount https://t.co/WQsraJ0gQv pic.twitter.com/eVjTn1Aq8v — Reuters (@Reuters) January 19, 2022

Συγκεκριμένα, το project της βασίζεται στη χρήση πεπτιδίων, δηλαδή μικρών τμημάτων πρωτεϊνών, που μπορούν να μπλοκάρουν την είσοδο των ιών στα ανθρώπινα κύτταρα. Πρόκειται για μια κατηγορία που εντάσσεται στις λεγόμενες «θεραπείες εισόδου», με την εταιρεία να επιχειρεί να αξιοποιήσει ακόμη και τεχνολογίες όπως η μαγνητική τομογραφία για την κατανόηση της διαδικασίας μόλυνσης.

Η επένδυση αυτή έγινε το 2020, εν μέσω της πανδημίας COVID-19, με στόχο τη συμβολή στην έρευνα κατά του ιού. Παρ’ όλα αυτά, η προσέγγιση της εταιρείας έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε επιστημονικούς κύκλους, καθώς ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για τη μεθοδολογία και την απουσία ευρέως αποδεκτών κλινικών αποτελεσμάτων.

Οι υπόλοιπες επιχειρηματικές του κινήσεις

Ωστόσο, για τον Τζόκοβιτς η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής. Ο ίδιος δεν περιορίζεται σε παθητικές τοποθετήσεις κεφαλαίων, αλλά επιλέγει projects που συνδέονται με τη φιλοσοφία του γύρω από την υγεία, τη διατροφή και την προσωπική εξέλιξη.



Παράλληλα, έχει επεκτείνει τη δράση του και στον χώρο του αθλητισμού, συμμετέχοντας σε επενδυτικά σχήματα που σχετίζονται με ποδοσφαιρικούς συλλόγους, όπως η Le Mans FC, ενώ δραστηριοποιείται και σε τομείς όπως η εστίαση και το real estate.