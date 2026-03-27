Εκλεκτός κόσμος στη συναυλία του Αργυρού στη Σερβία: Τζόκοβιτς και Καλάθης τα... έσπασαν

Μια ακόμη εντυπωσιακή συναυλία εκτός συνόρων πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό στο Βελιγράδι, χαρίζοντας έντονες μουσικές στιγμές στους θαυμαστές του.

Ο δημοφιλής Έλληνας καλλιτέχνης εμφανίστηκε στο κατάμεστο «Lafayette Cuisine Cabaret Club», με την παρουσία γνωστών προσωπικοτήτων να τραβά τα βλέμματα. Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκαν ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης, ενώ το «παρών» έδωσε και η διάσημη Σέρβα τραγουδίστρια Αλεξάντρα Πρίγιοβιτς.

Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού διασκέδασαν με τις επιτυχίες του Αργυρού, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό στοιχείο και θερμή ανταπόκριση από το σερβικό κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής χαιρέτησε τους δύο αθλητές, καλώντας το κοινό να τους χειροκροτήσει, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Σερβίας, τονίζοντας την κοινή πολιτισμική και θρησκευτική σύνδεση των δύο λαών.