Κάρλος Αλκαράθ: Αυτό είναι το νέο του γιοτ αξίας 7,6 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Κάρλος Αλκαράθ σε ηλικία μόλις 22 ετών, κατάφερε να αγοράσει ένα πολυτελές γιοτ αξίας 7,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Νο.1 τενίστας της παγκόσμιας κατάταξης ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Μόντε Κάρλο Masters, έτσι αποφάσισε να κάνει δώρο στον εαυτό του, το οποίο θα εγκαινιάσει μαζί με την οικογένειά του και τους φίλους του.

Λίγες ημέρες πριν, ενώ έκανε τις διακοπές του, επισκέφθηκε το Γκντάνσκ για να δει από κοντά τα ναυπηγεία «Sunreef», όπου προχώρησε στην αγορά του πρώτου του γιοτ. Πρόκειται για ένα πολυτελές καταμαράν 88 ποδιών και μήκους σχεδόν 27 μέτρων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Το ποσό που δαπάνησε για την αγορά του «αγγίζει» τα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Πλέον, θα μπορεί πιο εύκολα να ταξιδεύει στη Μεσόγειο και την αγαπημένη του Ίμπιζα, ενώ μέσα από τις δηλώσεις του φαίνεται να έχει αποφασίσει τον πρώτο προορισμό.

«Κάπου κοντά στο σπίτι, όλοι μαζί. Θέλω απλώς να περάσω υπέροχα, να πάρω το τζετ σκι και να απολαύσω τη θάλασσα χωρίς έγνοιες».

Μάλιστα, μόλις έγινε γνωστή η είδηση όλοι έσπευσαν να κάνουν τις συγκρίσεις με το γιοτ του επίσης κορυφαίου τενίστα και λάτρη της θάλασσας, Ραφαέλ Ναδάλ. Πάντως, ο νεαρός τενίστας κερδίζει κατά τρία μέτρα την άτυπη «μάχη», αφού το δικό του υπολογίζεται πως φτάνει τα 27 μέτρα μήκος έναντι 24ων του Ναδάλ.

Η «καυτή» περίοδος που έρχεται

Ο Ισπανός επέστρεψε στις προπονήσεις, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στο Μαϊάμι Όπεν και την περίοδο ξεκούρασης που ακολούθησε. Στόχος πλέον η υπεράσπιση του τίτλου και η παραμονή στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Μαζί με τον προπονητή του, Σαμουέλ Λόπεζ, ξεκίνησε ήπια προπόνηση με βασικά χτυπήματα και ασκήσεις στο σερβίς σε χώμα στο «Club Campo de Murcia».



Για το Πριγκιπάτο θα αναχωρήσει την τελευταία στιγμή, την ίδια ημέρα με την κλήρωση, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει τον αγώνα του στο τουρνουά, που πέρσι κατέκτησε απέναντι στον Λορέντσο Μουζέτι, στις 7 ή 8 του Απριλίου.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχει μπροστά του «μεγάλες» προκλήσεις, καθώς καλείται να υπερασπιστεί τους τίτλους του όπως τα τρόπαια σε Μόντε Κάρλο, Ρώμη και Roland Garros, καθώς και την παρουσία του στον τελικό του ATP 500 της Βαρκελώνης, ώστε να παραμείνει στην κορυφή την ίδια ώρα που ο Γανίκ Σίνερ «καραδοκεί». Ο Ιταλός μείωσε την διαφορά μετά τις κατακτήσεις των Indian Wells και Miami.

Ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ Αλκαράθ και Σίνερ

Οι δύο τενίστες μπορεί μέσα στα κορτ να «μάχονται», αλλά υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση. Χαρακτηριστικά στο Μαϊάμι, όπου διεξήχθη και το Premier Padel, ο Αλκαράθ παρακολούθησε από κοντά τους αγώνες και αστειεύτηκε πως μαζί με τον Σίνερ θα νικούσαν τους κορυφαίους παίκτες του πάντελ. Ο Ιταλός, ωστόσο, απάντησε με χιούμορ ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλός στο άθλημα και πως ο Αλκαράθ θα έπρεπε να καλύψει και τους δύο.