Συγκλονίζει η πρώην σύντροφος του Τσιτσιπά: «Ακούω φωνές, νιώθω χαμένη»

Η Πάουλα Μπαντόσα έχει υπάρξει μια εκ των κορυφαίων αθλητριών στο τένις τα τελευταία χρόνια. Έχει φτάσει μέχρι και την θέση νούμερο 2 στον κόσμο, όμως τελευταία φαίνεται πως έχει πάρει την... κάτω βόλτα.

Αυτό φαίνεται και από μια σοκαριστική ανάρτηση που έκανε στα social media της, στην οποία μεταξύ άλλων, αναφέρει πως σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει την καριέρα της, μόλις στα 28 της χρόνια. Σε αυτή την απόφαση έπαιξαν ρόλο οι αρκετοί τραυματισμοί της, αλλά και ο χωρισμός της με τον Στέφανο Τσιτσιπά που όπως φαίνεται την επηρέασε πολύ. Οι δυο τους ήταν από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια της αθλητικής σόουμπιζ, όμως η σχέση τους ολοκληρώθηκε περίπου την περίοδο του Wimbledon του 2025, τον Ιούλιο, κάτι που επιβεβαίωσαν οι δυο τους τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Η Μπαντόσα με την μακροσκελή ανάρτησή της προκάλεσε ανησυχία στους ακολούθους της λέγοντας πως «Δεν μπορώ να ελέγξω τις φωνές μέσα στο κεφάλι μου», ενώ παραδέχτηκε πως «νιώθει σαν να πνίγεται» συνδυάζοντας τις παραπάνω δηλώσεις με την πτώση της εκτός της πρώτης εκατοντάδας στην παγκόσμια κατάταξη του τένις.

Η Ισπανίδα είχε επικεντρωθεί στην αποθεραπεία της όμως μετά την επιστροφή της στις αρχές της φετινής χρονιάς δυσκολεύεται να βρει τον εαυτό της. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιστρέψει, καθώς αγωνίστηκε ακόμα και σε χαμηλότερου επιπέδου διοργάνωση (στο Challenger του Όστιν των ΗΠΑ) νωρίτερα μέσα στον μήνα, καταγράφοντας τρεις νίκες πριν τελικά αποκλειστεί στα ημιτελικά, ενώ παρόλο που κέρδισε τον πρώτο της αγώνα στο Miami Open, αποκλείστηκε με τα χέρια κάτω στον δεύτερο γύρο από την Αμερικανίδα Ίβα Γιόβιτς.

Η Μπαντόσα στο μήνυμά της παραδέχτηκε ότι φοβάται, και ότι βρίσκεται πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό γράφοντας: «Φόβος, αυτός ο καταραμένος φόβος. Είναι τόσο άσχημος. Μερικές φορές νιώθω πως δεν μπορώ να ελέγξω τις φωνές μέσα μου».

Η ανάρτηση της Πάουλα Μπαντόσα

«Τα συναισθήματα είναι αφόρητα και νιώθω σαν να πνίγομαι. Οι αμφιβολίες με κυριεύουν και αισθάνομαι χαμένη μέσα σε μια θάλασσα συναισθημάτων. Υπάρχουν μέρες που νιώθω αρκετά δυνατή και άλλες που το βουνό φαίνεται πολύ ψηλό… και αναρωτιέμαι αν θα τα καταφέρω.

Πιστεύω όμως πως ναι. Γιατί αν κάτι με χαρακτηρίζει, είναι ότι πάντα επιστρέφω. Μετατρέπω τον πόνο σε δύναμη, σωστά; Γιατί αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά;

Ένα πράγμα ξέρω σίγουρα: θα συνεχίσω να προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί. Ξέρω ότι είμαι πολύ μακριά από την καλύτερη εκδοχή μου, αλλά ξέρω επίσης ότι αυτή η εκδοχή υπάρχει ακόμη μέσα μου».

«Μπορεί να μη με θυμούνται επειδή κατέκτησα τους περισσότερους τίτλους, αλλά θέλω να με θυμούνται γι’ αυτό. Για αυτές τις στιγμές. Για το ότι η Πάουλα κατάφερε να αντέξει.

Κάθε παιδί που περνά δύσκολες στιγμές να σκεφτεί εμένα και να πει: “Αν τα κατάφερε εκείνη, μπορώ κι εγώ”.

Γι’ αυτό είμαι ακόμη εδώ. Γιατί θα αποδείξω ξανά ότι μπορώ να το ξεπεράσω. Θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω μέχρι να τα καταφέρω».