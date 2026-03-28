Ντανιέλ Κόλινς: Η viral ανάρτηση και το φλερτ που δέχτηκε απο τον Κορεντίν Μουτέ

Σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει η Ντάνιελ Κόλινς. Η τενίστρια τον τελευταίο καιρό σχολιάζει στο Miami Open, λόγω του τραυματισμού της, ο οποίος δεν της δίνει το δικαίωμα να αγωνιστεί. Όμως η 32χρονη δεν έμεινε στα πεπραγμένα της μέσα στο γήπεδο και έδωσε πληροφορίες για το φλερτ που δέχτηκε απο τον Γάλλο αθλητή Κορεντίν Μουτέ.

Ο Μουτέ, όπως ισχυρίζεται η ίδια φάνηκε να την φλερτάρει κατά την διάρκεια του ζεστάματος του πριν τον αγώνα με τον Τόμας Μασάκ. Όσα πάντως έγιναν δεν επηρέασαν την γνωστή τενίστρια, η οποία έκανε ανάρτηση στα social media φορώντας ένα μπορντό μπικίνι και απολαμβάνοντας την πισινά και τον ήλιο του Μαϊάμι.

Κάτω απο το ποστάρισμα της, πολλοί θαυμαστές της σχολίασαν δείχνοντας ότι είναι με το μέρος της στην ιστορία με τον Μουτέ και έγραψαν χαρακτηριστικά:

«Ο Μουτέ δεν ξέρει τι χάνει»

«Κανείς να μην το δείξει στον Μουτέ»

«Αυτό είναι για τον Κορεντίν;»

Όλα ξεκίνησαν από μια ερώτηση του παρουσιαστή, ο οποίος ανέφερε:

Χθες στην αρχή της εκπομπής, Ντανιέλ, ο Κορεντίν Μουτέ έκανε προπόνηση και σου φώναζε, σε πείραζε, λέγοντας "δώσε μου ένα πάμε, ένα έλα". Πάρε τον λόγο από εδώ».

Η Κόλινς δεν έχασε την ευκαιρία και απάντησε:

«Και βασικά του είπα, "Αν πρόκειται να με φλερτάρεις έτσι, θα πρέπει να αποκτήσεις μεγαλύτερο σερβίς". Κάποιοι πιστεύουν ότι έχει να κάνει με το ύψος, άλλοι με την προσωπικότητα, αλλά στην πραγματικότητα όλα εξαρτώνται από τα μεγάλα forehands και τα μεγάλα σερβίς».

Επίσης, όταν ρωτήθηκε αν είναι αυτό το κριτήριο που την φλερτάρουν δήλωσε:

«Εδώ γύρω, ναι. Αλλά ήταν και κάπως αστείο, γιατί με έκανε unfollow όταν το προφίλ μου για ραντεβού έγινε viral, όπου έλεγα ότι δεν ενδιαφέρομαι για τους κοντούς βασιλιάδες».

«Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαι 1,78μ. και για μένα, είναι δίκαιο. Είναι απλώς μια προτίμηση, δεν έχω τίποτα εναντίον των κοντών. Αλλά εκείνος ενοχλήθηκε, μου έστειλε μήνυμα και με έκανε unfollow», πρόσθεσε

«Επέστρεψε στα προσωπικά μου μηνύματα χθες το βράδυ, ρωτώντας με αν είδα τον αγώνα του και τα μεγάλα σερβίς που έκανε. Κέρδισε χθες». «Δεν νομίζω ότι έχει ακόμα ελπίδες. Θα έπρεπε να προσφέρει πολλά περισσότερα, οπότε δεν νομίζω ότι θα συμβεί, αλλά ποιος ξέρει. Θα δούμε».

Σε όλα αυτά που αποκάλυψε η Κόλινς, ο Μουτέ φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη καθώς απάντησε χαρακτηριστικά:

«Πώς μπορώ να σε κάνω unfollow αφού δεν σε ακολούθησα ποτέ;», έγραψε. «@TennisChannel πώς μπορείτε να αφήνετε κάποιον να λέει τέτοιες ανοησίες στην τηλεόραση; Εσύ με ακολούθησες. Μου ζήτησες να παίξουμε μεικτό διπλό. Κι εγώ δεν σε ακολούθησα ποτέ».

Ενώ έκλεισε την τοποθέτηση του λέγοντας:

«Είσαι έτοιμη να πεις οτιδήποτε για να μιλάει ο κόσμος για σένα. Θα έπρεπε να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ώστε να μην χρειάζεται να κάνεις ανόητα πράγματα για να σε αγαπήσουν οι άλλοι».