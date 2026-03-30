Στέφανος Τσιτσιπάς: Δόθηκε το όνομα του σε γήπεδο στη Γαλλία

Μεγάλη τιμή για τον Στέφανο Τσιτσιπά σε προπονητικό κέντρο στη Γαλλία, καθώς από εδώ και πέρα θα έχει την ονομασία του γνωστού τενίστα.

Ο έμπειρος τεχνικός, Πάτρικ Μουράτογλου, επέλεξε να τιμήσει τον Τσιτσιπά για ότι έχει πετύχει στον χώρο του τένις, αλλά και λόγω της σύνδεσης του με την συγκεκριμένη ακαδημία.

Έτσι, προχώρησε σε αλλαγή ονοματοδοσίας σε κεντρικό γήπεδο στην Γαλλία, το οποίο πλέον θα ονομάζεται «Κεντρικό Κορτ Στέφανος Τσιτσιπάς».

Ο Μουράτογλου έχει γίνει γνωστός για την συνεργασία του με την Σερένα Γουίλιαμς, ενώ για κάποια περίοδο υπήρξε και μέντορας του Τσιτσιπά.

Αυτή την περίοδο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στην Γαλλία, λόγω του τουρνουά Μάστερς του Μόντε Κάρλο. Έτσι, του δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτεί το γήπεδο, να ανεβάσει στόρι, ενώ δημοσιεύτηκε και βίντεο στα social media που τον δείχνει να προπονείται.

Το βίντεο απο την προπόνηση του

The tennis court is named 'Stefanos Tsitsipas Center Court' with Stef 's family crest 🔥



The Greek #1 & 3-time Rolex Monte Carlo Masters ATP 1000 Champion - World #3 (high) practiced at the PM Tennis Academy in the South of France today



March 27, 2026pic.twitter.com/oiC5RlNndU — TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) March 27, 2026

Το στόρι του Τσιτσιπά