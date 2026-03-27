Στέφανος Τσιτσιπάς: Η νέα Aston Martin Valhalla του 1 εκατ. ευρώ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανήκει πλέον στο κλειστό κλαμπ των 999 προνομιούχων παγκοσμίως που θα αποκτήσουν το πανίσχυρο supercar των 1.079 ίππων. Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στο Μαϊάμι, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε στη βάση του, το κοσμοπολίτικο Μόντε Κάρλο. Εκεί, μακριά από τα κορτ και ενώ αναζητά τα πατήματά του για να ανέβει από το Νο51 της κατάταξης —τη χαμηλότερη θέση του από το 2018— ο 28χρονος τενίστας βρήκε μια εντυπωσιακή αφορμή για να χαμογελάσει ξανά.

Αν και αγωνιστικά διανύει μια δύσκολη περίοδο με διαδοχικές ήττες, η εξωαγωνιστική του εικόνα παραμένει πανίσχυρη. Με νέες εμπορικές συμφωνίες στο ενεργητικό του, η Aston Martin τον έχρισε πρωταγωνιστή στα social media της.

Λάτρης της βρετανικής φίρμας, ο Στέφανος παρέλαβε το τρίτο του αυτοκίνητο με το σήμα της Αγγλικής εταιρίας, μόνο που αυτή η περίπτωση το μοντέλο είναι μοναδικό: Πρόκειται για τη Valhalla, ένα υπεραυτοκίνητο που μοιάζει να δραπέτευσε από τις πίστες της Formula 1.

Είναι το πρώτο κεντρομήχανο, plug-in υβριδικό μοντέλο της μάρκας. Η καρδιά του είναι ένας V8 4,0 λίτρων —συγγενής με αυτόν της Mercedes-AMG GT Black Series— που σε συνεργασία με τρεις ηλεκτροκινητήρες παράγει 1.079 ίππους. Οι επιδόσεις κόβουν την ανάσα: 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα και τελική που αγγίζει τα 350 χλμ/ώρα.

Η Valhalla δημιουργήθηκε από το αεροδυναμικό τμήμα της F1, επιτυγχάνοντας την απίστευτη κάθετη δύναμη των 600 κιλών στα 240 χλμ/ώρα. Με αμάξωμα από ανθρακόνημα, εσωτερικό που θυμίζει μονοθέσιο και ειδικά ελαστικά Michelin, κάθε λεπτομέρεια φέρει την υπογραφή κορυφαίων μηχανικών.

Ως ένας από τους πλέον εκλεκτούς πελάτες, ο Τσιτσιπάς παρέλαβε το δικό του αντίτυπο στο Μονακό, με το κόστος αυτού του τεχνολογικού κοσμήματος να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.