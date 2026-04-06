Εκτός top 60 ο Τσιτσιπάς: Η βαθμολογική κατρακύλα μετά την ήττα στο Μόντε Κάρλο από τον Σερούντολο

Η αγωνιστική κρίση που διέρχεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στους αριθμούς, με την παγκόσμια κατάταξη να επιβεβαιώνει μια συνεχή πτωτική πορεία. Η εποχή του 2021, όταν ο Έλληνας πρωταθλητής είχε σκαρφαλώσει στο Νο. 3 του κόσμου και θεωρούνταν ένας από τους βασικούς διεκδικητές των Grand Slam, μοιάζει πλέον μακρινή, καθώς η σταθερότητά του έχει δώσει τη θέση της σε απανωτές απώλειες βαθμών.

Stefanos Tsitsipas will drop to world #65 (at best) when the new rankings come out.



This will be his lowest ranking since 2018.



Tough times for the 3-time Monte Carlo Champ. pic.twitter.com/Va457KPEdg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 6, 2026

Το τελευταίο «χτύπημα» ήρθε στο αγαπημένο του τουρνουά, το Μόντε Κάρλο, στο οποίο έχει 3 κατακτήσεις. Η ήττα του από τον Φρανσίσκο Σερούντολο στον πρώτο κιόλας γύρο, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά στην καριέρα του στη συγκεκριμένη διοργάνωση, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 200 κρίσιμων βαθμών.

Αυτή η εξέλιξη τον οδηγεί σε μια «βουτιά» τουλάχιστον 17 θέσεων. Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς αναμένεται να υποχωρήσει από το Νο. 48 στο Νο. 65 της ATP, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή του εδώ και οκτώ ολόκληρα χρόνια. Η ακριβής θέση του θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα άλλων αθλητών, όπως ο Χουάν Μανουέλ Σερούντολο και ο Χούμπερτ Χούρκατς, με τον κίνδυνο να βρεθεί ακόμα χαμηλότερα να παραμένει ορατός.

Η υποχώρηση αυτή έχει και πρακτικές συνέπειες, καθώς ο Έλληνας τενίστας χάνει το status του «ισχυρού» (seed) στα μεγάλα τουρνουά που ακολουθούν. Η συνέχεια της χωμάτινης περιόδου σε Μόναχο, Μαδρίτη, Ρώμη και φυσικά στο Roland Garros είναι πλέον καθοριστική, αφού ο Τσιτσιπάς καλείται να υπερασπιστεί πολλούς βαθμούς από την περσινή σεζόν για να αποφύγει μια ακόμα μεγαλύτερη βαθμολογική κατάρρευση.