Η σπόντα του Τσιτσιπά για Μπαντόσα και η... πληρωμένη απάντηση της τενίστριας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι για αγωνιστικούς λόγους αυτή τη φορά, αλλά για μια προσωπική του τοποθέτηση που προκάλεσε συζητήσεις. Ο Έλληνας πρωταθλητής, σε σχετική ερώτηση για το αν θα προτιμούσε σύντροφο από τον χώρο του τένις, ήταν ξεκάθαρος: «Όχι τενίστρια», εξηγώντας πως ο έντονος ανταγωνισμός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε μια σχέση.



Η δήλωση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, ιδιαίτερα λόγω του παρελθόντος του με την Πάουλα Μπαντόσα. Οι δυο τους αποτέλεσαν ένα από τα πιο προβεβλημένα ζευγάρια του tour, με τη σχέση τους να απασχολεί έντονα τα media, πριν τελικά ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Η απάντηση της Μπαντόσα που είχε μόνο... emoji

Η αντίδραση της Μπαντόσα ήρθε μέσω social media και ήταν λιτή αλλά εύστοχη. Η Ισπανίδα τενίστρια επέλεξε να απαντήσει με ένα emoji γέλιου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ευθεία τοποθέτηση. Ωστόσο, το timing και το context της αντίδρασης έδωσαν τροφή για ερμηνείες, με αρκετούς να τη βλέπουν ως μια έμμεση, ειρωνική απάντηση στα λεγόμενα του Τσιτσιπά.



Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες όταν δύο επαγγελματίες αθλητές βρίσκονται σε σχέση. Στο τένις, όπου η πίεση, η σύγκριση και η ατομική ευθύνη είναι έντονες, ο ανταγωνισμός μπορεί εύκολα να περάσει και εκτός γηπέδου.



Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και η Μπαντόσα συνεχίζουν να απασχολούν όχι μόνο για τις επιδόσεις τους, αλλά και για όσα συμβαίνουν εκτός court. Και όπως φαίνεται, κάθε τους δημόσια κίνηση εξακολουθεί να γίνεται θέμα συζήτησης.