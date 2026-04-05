Βγήκε στην... φόρα ο διάλογος του VAR για την κόκκινη που δε δόθηκε στο Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα (vid)

Στο φως έφερε η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον διάλογο διαιτητή και VAR από το ντέρμπι της La Liga, εξηγώντας την απόφαση που μετέτρεψε την κόκκινη κάρτα του Ζεράρ Μαρτίν σε κίτρινη στο Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα.



Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα (1-2) άφησε πίσω του έντονη συζήτηση, με επίκεντρο τη φάση του Ζεράρ Μαρτίν και την απόφαση του διαιτητή Ματέο Μπουσκέτς. Ο ρέφερι απέβαλε αρχικά τον παίκτη για επικίνδυνο πάτημα στον αστράγαλο του Τιάγκο Αλμάντα, σε ένα χρονικό σημείο όπου το σκορ ήταν στο 1-1.



Ωστόσο, η παρέμβαση του VAR άλλαξε τα δεδομένα. Μετά από εξέταση της φάσης στο μόνιτορ, η κόκκινη κάρτα αποσύρθηκε και μετατράπηκε σε κίτρινη, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο εντός γηπέδου όσο και εκτός. Η συγκεκριμένη απόφαση αποδείχθηκε κομβική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς η Μπαρτσελόνα διατήρησε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και έφτασε στη νίκη.

Όλα όσα ειπώθηκαν μεταξύ VAR και διαιτητή

-«Ματέο, σου προτείνω να επανεξετάσεις τη φάση, ώστε να αξιολογήσεις μια πιθανή ανάκληση της κόκκινης κάρτας που έδειξες, σε παρακαλώ. Κατά την άποψή μου, είναι μια φάση όπου ο παίκτης της Μπαρτσελόνα παίζει κανονικά την μπάλα, μια φυσιολογική κίνηση στο παιχνίδι, και στη συνέχεια η επαφή με τον παίκτη της Ατλέτικο γίνεται φυσικά».

-«Εντάξει, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα έχει τον έλεγχο, παίζει την μπάλα και μετά τον πατάει, είναι μια φυσιολογική δυναμική κίνηση. Θα ακυρώσω την κόκκινη και θα του δείξω κίτρινη κάρτα, εντάξει;»

-«Σωστά, συμφωνώ».