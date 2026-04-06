Η Μπαρτσελόνα κυνηγάει ιστορικό ρεκόρ και στέψη εναντίον της Ρεάλ στο «Καμπ Νόου»

Η φετινή πορεία της Μπαρτσελόνα στη La Liga την έχει φέρει μπροστά σε μια σπάνια συγκυρία. Αν η ομάδα καταφέρει να διατηρήσει το νικηφόρο σερί της μέχρι το τέλος της σεζόν, δεν θα περιοριστεί απλώς στην επιστροφή στον θρόνο του ισπανικού ποδοσφαίρου, αλλά θα το πράξει σπάζοντας τα κοντέρ.

Το να φτάσει μια ομάδα τους 100 βαθμούς σε μία σεζόν θεωρείται το «Άγιο Δισκοπότηρο» των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Στην Ισπανία, μόνο δύο φορές έχει καταγραφεί τέτοια επίδοση. Η πρώτη ομάδα που το κατάφερε ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο τη σεζόν 2011/12. : Η δεύτερη ομάδα που έσπασε το φράγμα, ήταν η Μπαρτσελόνα την αμέσως επόμενη χρονιά, 2012/13, με τον Μέσι μάλιστα να σκοράρει 91 γκολ σε 1 ημερολογιακό έτος για την ομάδα του Τίτο Βιλανόβα.

Δεκατρία χρόνια μετά, οι «Μπλαουγκράνα» έχουν την ευκαιρία να γίνουν ξανά Centurions, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα και την κυριαρχία τους στη φετινή διοργάνωση.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: If Barcelona win all their remaining games in La Liga, they will be crowned champions vs Real Madrid at Camp Nou while also becoming centurions with 100 points.



The last time Barcelona won the league with 100 points was in 2012/13. pic.twitter.com/VWRqNHB1Vi — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 6, 2026

Στέψη στο «Clasico» των ονείρων

Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτού του σεναρίου είναι ο τόπος και ο χρόνος της πιθανής στέψης. Οι υπολογισμοί δείχνουν πως, αν το σερί συνεχιστεί, η μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος θα σφραγιστεί στο εντός έδρας ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το να σηκώσει η Μπαρτσελόνα το τρόπαιο μέσα στο Camp Nou, έχοντας μόλις νικήσει τον αιώνιο αντίπαλο, αποτελεί το απόλυτο όνειρο για κάθε οπαδό της και το ιδανικό επιστέγασμα μιας μυθικής σεζόν.

Φυσικά, το «κλειδί» παραμένει η συνέπεια. Για να φτάσει στους 100 βαθμούς, η Μπαρτσελόνα δεν έχει περιθώρια για καμία απώλεια, ούτε καν ισοπαλία στα εναπομείναντα παιχνίδια, ενώ θα αγωνιστεί και 2 φορές κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Η πίεση είναι τεράστια, όμως το κίνητρο της διπλής επιτυχίας, ρεκόρ και τίτλος κόντρα στη Ρεάλ, είναι ικανό να οδηγήσει την ομάδα σε μια ιστορική υπέρβαση.