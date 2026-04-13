La Liga: Ο Χαβιέρ Τέμπας κάνει σκέψεις για αγώνα στο Μαρόκο

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να διεξαχθεί αγώνας του ισπανικού πρωταθλήματος στο Μαρόκο.

Ο Τέμπας σχεδιάζει να πραγματοποιηθούν αγώνες και εκτός ισπανικών συνόρων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι βάσει τον αριθμό οπαδών που παρακολουθούν την La Liga, πιθανότερος προορισμός για κάτι τέτοιο είναι το Μαρόκο και το καινούργιο γήπεδο της Καζαμπλάνκα, που ετοιμάζεται.

Κάτι που δεν μοιάζει τόσο δύσκολο, αφού όπως υπογραμμίζει ακόμα και οι υλικοτεχνικοί με τα ταξίδια είναι ελάχιστοι.

🇪🇸✈️🇲🇦 La Liga president Javier Tebas says a Spanish championship match could be played in Morocco! ✅



"Is it possible to have a La Liga match in Morocco? Yes. Given the numbers who follow La Liga in Morocco, I think it would be easier to play in Morocco, especially because the…

Μάλιστα, τονίζει ότι το ισπανικό πρωτάθλημα θα πρέπει να ανοίξει τους ορίζοντές του στην Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα της λίγκας η βάση των οπαδών είναι μεγαλύτερη και από αυτή της Premier League: «Η επέκτασή μας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Υπάρχει μια μεγάλη βάση οπαδών της La Liga, η οποία, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη από αυτή της αγγλικής Premier League».

Το νέο γήπεδο στην Καζαμπλάνκα

Το 2028 όπως όλα δείχνουν θα εγκαινιαστεί το νέο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον κόσμο, με 1.000 θεατές παραπάνω από το στάδιο που βρίσκεται στη Βόρεια Κορέα, στο νησί Ρούνγκρα της Πιονγκγιάνγκ και είναι μέχρι πρότινος το νο1.

Το «Hassan II» που θα κατασκευαστεί στο Μπενσλιμάν, μια περιοχή στα ανατολικά της Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο θα έχει χωρητικότητα 115.000 θεατών.